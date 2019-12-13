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https://ria.ru/20191213/1562383580.html
Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян
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РИА Новости

Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян

23:01 13.12.2019
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Все пять фракций парламента Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что США должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян "или любого другого геноцида", а также поощрять информирование о геноциде армян. МИД Турции осудил эту резолюцию.
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"Великое национальное собрание Турции решительно осуждает и отвергает принятую сенатом США резолюцию о так называемом "геноциде армян", которая искажает исторические факты и попирает фундаментальные нормы международного права… Резолюция является недействительной с точки зрения истории и права, а также в глазах турецкого народа и мирового сообщества", - говорится в заявлении.
Отмечается, что резолюция "является частью грязной игры" против Турции. Парламент страны призвал историков к проведению достоверного исследования событий 1915 года с информированием об их результатах мировой общественности, напомнив, что Турция открыла свои архивы для всех исследователей, в том числе армянских.
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Источник: посла США вызвали в МИД Турции в связи с резолюцией сената
Свои подписи под документом поставили представители правящей Партии справедливости и развития, основной оппозиционной Народно-республиканской партии, прокурдской Партии демократии народов, националистических Партии национального движения и Хорошей партии.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
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ЕвропарламентМИД ТурцииТурцияСШАВ мире
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