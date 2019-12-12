Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Сенат конгресса Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, трансляцию заседания вел телеканал C-Span

Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что Соединенные Штаты должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти.

Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян "или любого другого геноцида", а также поощрять информирование о геноциде армян.

Вопрос о признании геноцида армян остается камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов. Резолюция, споры о которой велись десятилетиями, была проведена в палате представителей на фоне резкого ухудшения отношений Вашингтона с Анкарой из-за военной операции Турции в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе визита в Вашингтон, что признание палатой представителей геноцида армян в Османской империи бросает тень на турецко-американские отношения.

В конце XIX — начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.