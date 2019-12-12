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https://ria.ru/20191212/1562333005.html
Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян
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РИА Новости

Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян

21:25 12.12.2019 (обновлено: 09:31 13.12.2019)
14140
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, трансляцию заседания вел телеканал C-Span.
Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что Соединенные Штаты должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти.
Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян "или любого другого геноцида", а также поощрять информирование о геноциде армян.
Демонстранты с флагами Армении у здания Бундестага в Берлине Германия. 2 июня 2016
30 октября, 12:36
Страны, признавшие геноцидом преступления против армян в 1915 году
Вопрос о признании геноцида армян остается камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов. Резолюция, споры о которой велись десятилетиями, была проведена в палате представителей на фоне резкого ухудшения отношений Вашингтона с Анкарой из-за военной операции Турции в Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе визита в Вашингтон, что признание палатой представителей геноцида армян в Османской империи бросает тень на турецко-американские отношения.
В конце XIX — начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
31 октября, 20:09Культура
Ким Кардашьян опубликовала пост в честь признания геноцида армян
1202143230
Обсудить 14
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШААрменияВ мире
Популярные комментарии
Ещё должны признать геноцид индейцев!!!
12 декабря, 21:58
Николай Егоров
5110004
Туфта. Приняли не потому, что что-то было и их это волнует, а потому что это будет хорошей ответной на строптивое поведение Эрдогана. Фееричная дискредитация всей идеи теории армянского геноцида. Лишнее доказательство того, что это исторический "пузырь".
12 декабря, 23:45
mmushmulyan
2100017
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