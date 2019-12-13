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В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую
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РИА Новости

В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую

22:46 13.12.2019 (обновлено: 22:48 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, Киев готов к компромиссам, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что прошедшая встреча лидеров "нормандского формата" сама по себе стала "успешной".
"В России все просто: если вы хотите решить что-то, вы должны поговорить с Путиным. Вы не можете решить большие проблемы, не разговаривая с ним. Если вы не сидите с ним за столом переговоров, то вы лишаете себя возможности решить проблемы", - сказал он, выступая на мероприятии, проводимом экспертным центром German Marshall Fund в Вашингтоне.
Кулеба отметил, что в рамках "нормандского формата" Москва и Киев могут "начать постепенно восстанавливать доверие, делая небольшие проекты вместе".
"Мы показали наше желание к компромиссу", - подчеркнул вице-премьер.
Он добавил, что предстоит длинный путь к урегулированию конфликта, и Киев будет работать над достижением прогресса.
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
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