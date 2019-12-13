В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую

"В России все просто: если вы хотите решить что-то, вы должны поговорить с Путиным. Вы не можете решить большие проблемы, не разговаривая с ним. Если вы не сидите с ним за столом переговоров, то вы лишаете себя возможности решить проблемы", - сказал он, выступая на мероприятии, проводимом экспертным центром German Marshall Fund в Вашингтоне.