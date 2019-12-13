В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую

ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, Киев готов к компромиссам, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что прошедшая встреча лидеров "нормандского формата" сама по себе стала "успешной".
"В России все просто: если вы хотите решить что-то, вы должны поговорить с Путиным. Вы не можете решить большие проблемы, не разговаривая с ним. Если вы не сидите с ним за столом переговоров, то вы лишаете себя возможности решить проблемы", - сказал он, выступая на мероприятии, проводимом экспертным центром German Marshall Fund в Вашингтоне.
Кулеба отметил, что в рамках "нормандского формата" Москва и Киев могут "начать постепенно восстанавливать доверие, делая небольшие проекты вместе".
"Мы показали наше желание к компромиссу", - подчеркнул вице-премьер.
Он добавил, что предстоит длинный путь к урегулированию конфликта, и Киев будет работать над достижением прогресса.