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В ЛНР выпустят марки, посвященные погибшим журналистам ВГТРК
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РИА Новости

В ЛНР выпустят марки, посвященные погибшим журналистам ВГТРК

22:28 13.12.2019 (обновлено: 22:29 13.12.2019)
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© Фото : Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНРБлок художественных марок "Погибшим за правду", посвященный памяти журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибшим в Донбассе
Блок художественных марок Погибшим за правду, посвященный памяти журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибшим в Донбассе
© Фото : Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР
Блок художественных марок "Погибшим за правду", посвященный памяти журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибшим в Донбассе
ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Блок художественных марок "Погибшим за правду", посвященный памяти журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибшим в Донбассе, введут в обращение в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пятницу в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.
В июне в Луганске был открыт памятник погибшим в Донбассе журналистам в пятую годовщину гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина. Инициаторами открытия памятного знака выступила ВГТРК при поддержке главы ЛНР Леонида Пасечника, чтобы увековечить память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в Донбассе, в том числе и съемочной группы ВГТРК. Знак символизирует "вечную память о жертвах украинской агрессии и борьбу за правду и справедливость".
Открытие памятника погибшим российским журналистам в Луганске
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В ВГТРК отметили важность открытия монумента погибшим в Донбассе репортерам
"Пятнадцатого декабря 2019 года ГУП ЛНР "Почта ЛНР" вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блок художественных почтовых марок "Погибшим за правду", - сообщили в министерстве.
Блок будет выпущен тиражом 500 экземпляров. На марках "Погибшим за правду" расположено изображение фрагмента памятника, погибшим журналистам, установленного в Луганске, почтовые марки "Игорь Корнелюк" и "Антон Волошин". 15 декабря состоится процедура торжественного специального гашения.
Корреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин были убиты летом 2014 года в результате минометного обстрела района поселка Металлист под Луганском в Донбассе. За причастность к их гибели была осуждена на 22 года Надежда Савченко, которая, как установил суд, корректировала артиллерийский огонь. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на Украину. Власти ЛНР посмертно наградили Волошина и Корнелюка орденом за заслуги перед народом республики. Школе в поселке Металлист присвоили имена погибших.
Орденские книжки погибших в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, посмертно награжденных орденом Службою и храбростью второй степени
17 июня, 02:06
Гибель на Украине журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина
800101
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Игорь КорнелюкЛНРАнтон ВолошинЛуганская Народная РеспубликаВГТРКЛуганскВ мире
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