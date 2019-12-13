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США поздравили Джонсона с переизбранием на пост британского премьера
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РИА Новости

США поздравили Джонсона с переизбранием на пост британского премьера

22:12 13.12.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США поздравляют Бориса Джонсона с переизбранием премьером Великобритании, готовы и дальше укреплять отношения, заявила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.
"Мы рассчитываем продолжить важную работу совместно с премьер-министром Джонсоном и его правительством над дальнейшим укреплением наших прочных особых отношений, над общими вызовами", - заявила Ортагус.
По ее словам, США намерены расширять экономические связи и заключить торговое соглашение с Великобританией, когда она выйдет из Европейского Союза.
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Морган ОртагусБорис ДжонсонГосударственный департамент СШАВеликобританияСШАВ мире
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