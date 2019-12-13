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Джонсон указал Шотландии на недопустимость второго референдума
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РИА Новости

Джонсон указал Шотландии на недопустимость второго референдума

22:07 13.12.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ЛОНДОН, 13 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Позиция Лондона по повторному референдуму о независимости Шотландии не изменилась, правительство считает, что в 2014 году жители региона ясно высказались за будущее в составе Соединенного Королевства, заявил глава правительства страны Борис Джонсон.
Накануне в Британии прошли парламентские выборы, на которых возглавляемые Джонсоном консерваторы завоевали абсолютное большинство в палате общин. Оппозиционная Шотландская национальная партия также показала хороший результат и увеличила количество депутатских мест. Лидер партии и первый министр Шотландии Никола Стерджен, комментируя успех на выборах, подтвердила, что ее партия поставит вопрос о повторном референдуме, и у правительства не будет возможности его проигнорировать. Вечером 13 декабря Джонсон и Стерджен провели телефонный разговор.
"Премьер-министр ясно дал понять, что он по-прежнему выступает против проведения повторного референдума о независимости и поддерживает то большинство шотландцев, которое высказалось против неопределенности и разделения. Он добавил, что результаты референдума 2014 года были определяющими и их следует уважать", - сообщил журналистам официальный представитель канцелярии премьера.
В октябре Стерджен заявляла, что правительство Шотландии запросит у Лондона разрешение на проведение второго референдума о независимости к концу 2019 года. Первый министр неоднократно говорила, что власти региона намерены провести новый референдум в 2020 году. Британское правительство в ответ на все подобные заявления говорило, что не даст разрешения на проведение голосования, без чего его результаты не будут легитимными.
В 2014 году Шотландия проголосовала на референдуме за сохранение региона в составе Соединенного Королевства. Однако в 2016 году прошел референдум о членстве в ЕС, на котором Великобритания в целом проголосовала за выход из Евросоюза, а Шотландия – против.
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