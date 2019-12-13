В Совфеде призвали разобраться со снижением соцвыплат в регионах

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Необходимо разобраться с причинами снижения социальных выплат в регионах, в частности, в Карелии, заявила РИА Новости первый замглавы социального комитета Инна Святенко. Необходимо разобраться с причинами снижения социальных выплат в регионах, в частности, в Карелии, заявила РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда

В Карелии в парламент внесена инициатива о снижении прожиточного минимума пенсионера с 11 840 до 11 836 рублей. О снижении соцвыплат заявили и в Хакасии.

"Впервые услышала об этом из средств массовой информации, и новость возмутительная", - сказала сенатор. По ее словам, необходимо детально разобраться в этой ситуации, "действительно ли прожиточный минимум снижен и привязан ли МРОТ к выплате субсидий, или же они фиксированы".

Согласно законодательству РФ, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.

Второго декабря был подписан федеральный закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров в РФ составляет 9 311 рублей.