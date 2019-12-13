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https://ria.ru/20191213/1562382098.html
В Совфеде призвали разобраться со снижением соцвыплат в регионах
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РИА Новости

В Совфеде призвали разобраться со снижением соцвыплат в регионах

21:39 13.12.2019 (обновлено: 21:41 13.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача соцвыплат
Выдача соцвыплат
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Выдача соцвыплат. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Необходимо разобраться с причинами снижения социальных выплат в регионах, в частности, в Карелии, заявила РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Инна Святенко.
В Карелии в парламент внесена инициатива о снижении прожиточного минимума пенсионера с 11 840 до 11 836 рублей. О снижении соцвыплат заявили и в Хакасии.
"Впервые услышала об этом из средств массовой информации, и новость возмутительная", - сказала сенатор. По ее словам, необходимо детально разобраться в этой ситуации, "действительно ли прожиточный минимум снижен и привязан ли МРОТ к выплате субсидий, или же они фиксированы".
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Согласно законодательству РФ, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.
Второго декабря был подписан федеральный закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров в РФ составляет 9 311 рублей.
Как поясняется на сайте ПФР, федеральная социальная доплата выплачивается территориальными органами ПФР и устанавливается, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе проживания, которая в свою очередь не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ. Региональная социальная доплата выплачивается органами социальной защиты региона, если прожиточный минимум пенсионера в регионе выше, чем аналогичный показатель по РФ, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального прожиточного минимума пенсионера.
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