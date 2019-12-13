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В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре с автозапчастями
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РИА Новости

В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре с автозапчастями

21:34 13.12.2019 (обновлено: 21:43 13.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуНа месте горения в металлическом ангаре в Санкт-Петербурге
На месте горения в металлическом ангаре в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
На месте горения в металлическом ангаре в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Открытое горение в ангаре на улице Салова в Петербурге ликвидировано, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В 21.16 ликвидировано открытое горение. Тление в завалах на площади 100 квадратных метров", - сказано в сообщении.
Сообщение о пожаре в ангаре с автозапчастями, легковоспламеняющимися жидкостями и прочей продукцией на улице Салова, 51, корпус 3В поступило в 17.07. Площадь пожара составляла 2200 квадратных метров. Были эвакуированы порядка 100 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
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