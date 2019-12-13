В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре с автозапчастями

"В 21.16 ликвидировано открытое горение. Тление в завалах на площади 100 квадратных метров", - сказано в сообщении.

Сообщение о пожаре в ангаре с автозапчастями, легковоспламеняющимися жидкостями и прочей продукцией на улице Салова, 51, корпус 3В поступило в 17.07. Площадь пожара составляла 2200 квадратных метров. Были эвакуированы порядка 100 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.