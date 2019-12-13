Путин отметил прогресс российской сборной WorldSkills

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хороший прогресс по результатам участия российской сборной в мировом первенстве WorldSkills.
В рамках рабочей поездки в Татарстан в пятницу глава государства встретился с руководителем республики Рустамом Миннихановым. Тот поблагодарил президента за проведение WorldSkills в Казани, отметив, что это большое наследие для региона.
"Пока мы только второе место заняли, хотя мы старались", - добавил Минниханов.
"Ну это хороший результат", - подчеркнул Путин.
Глава Татарстана в ответ с улыбкой отметил: "да, второе место тоже призовое".
"Главное, что прогресс очень большой", - заявил Путин.
Глава региона согласился, напомнив, что до этого национальная сборная занимала пятое место. "Конечно же, без вашей поддержки мы бы не смогли победить", - добавил Минниханов.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Сегодня союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" охватывает все регионы, 3,5 тысячи колледжей, 160 вузов, 25 крупнейших компаний. Президент России Владимир Путин заявлял, что в правительстве должен появиться единый центр поддержки движения WorldSkills.