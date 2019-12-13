Путин отметил прогресс российской сборной WorldSkills

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин отметил хороший прогресс по результатам участия российской сборной в мировом первенстве WorldSkills

В рамках рабочей поездки в Татарстан в пятницу глава государства встретился с руководителем республики Рустамом Миннихановым . Тот поблагодарил президента за проведение WorldSkills в Казани, отметив, что это большое наследие для региона.

"Пока мы только второе место заняли, хотя мы старались", - добавил Минниханов.

"Ну это хороший результат", - подчеркнул Путин.

Глава Татарстана в ответ с улыбкой отметил: "да, второе место тоже призовое".

"Главное, что прогресс очень большой", - заявил Путин.

Глава региона согласился, напомнив, что до этого национальная сборная занимала пятое место. "Конечно же, без вашей поддержки мы бы не смогли победить", - добавил Минниханов.