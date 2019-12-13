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СБУ: документы о проверке колледжа в Одессе пытались уничтожить
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РИА Новости

СБУ: документы о проверке колледжа в Одессе пытались уничтожить

21:06 13.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара
Здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара. Архивное фото
КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Руководители управления госслужбы по ЧС в Одесской области пытались уничтожить документацию о проверке противопожарного состояния колледжа, при пожаре в котором погибли 16 человек, сообщила в пятницу пресс-служба Службы безопасности Украины.
В пятницу в здании областного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям прошли обыски.
"Отдельные руководители главного управления госслужбы по ЧС пытались скрыть и уничтожить документацию о проведенной проверке противопожарного состояния и предоставлении разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
По данным ведомства, сейчас изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц госслужбы по ЧС.
В одесском колледже экономики 4 ноября произошел пожар. Погибли 16 человек, 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
8 декабря, 17:40
В сгоревшем одесском колледже не было пожарной сигнализации
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Пожар в одесском колледжеСитуация на УкраинеСлужба безопасности УкраиныОдессаУкраинаВ мире
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