Депутат Рады предположил, зачем Украина нужна Западу

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Депутат от украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ринат Кузьмин считает, что Украина нужна западным кураторам для противодействия России.
"Зачем Украина нужна западным кураторам? Я вижу две цели. Первая – разграбление ресурсов, вторая – использование Украины против России. Из нас сделали колонию эти президенты. В итоге получается, что какие-то дяди, которые в геополитическом масштабе выстраивают жизнь стран и континентов, решили для себя, что нужно воевать с Россией на территории Украины руками украинцев. А по ходу дела можно грабить", - заявил Кузьмин в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".
По его мнению, экс-президенту Украины Петру Порошенко позволили воровать взамен на агрессивные действия в сторону России и новый глава государства Владимир Зеленский ничем не отличается от предшественника.
"Я не вижу разницы между политикой президентов Порошенко и Зеленского. Потому что ни один, ни другой не самостоятельны. Ими командуют люди из-за границы", - добавил Кузьмин.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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