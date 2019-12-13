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Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества
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РИА Новости

Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества

20:05 13.12.2019
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© REUTERS / Mike Blake/File PhotoЛоготип Twitter на экране смартфона
Логотип Twitter на экране смартфона
© REUTERS / Mike Blake/File Photo
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Twitter заблокировал официальный аккаунт Россотрудничества из-за публикации о Дне Конституции РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
"Администрацией Twitter заблокирован аккаунт Россотрудничества. Все публикации сохранены, но сейчас указано, что у аккаунта нет подписчиков и подписок. Также нельзя разместить новые публикации", - сказали в пресс-службе.
"Мы сделали запрос в Twitter, пришел ответ, что блокировка произведена из-за вчерашней публикации о Дне Конституции. Сейчас она также удалена администрацией", - отметили в Россотрудничестве.
В пресс-службе добавили, что ждут "более подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки страницы Россотрудничества и возможностях разблокировки".
Председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
11 декабря, 19:59
ОП попросила Twitter разблокировать аккаунт Малькевича
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