Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Twitter заблокировал официальный аккаунт Россотрудничества из-за публикации о Дне Конституции РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
"Администрацией Twitter заблокирован аккаунт Россотрудничества. Все публикации сохранены, но сейчас указано, что у аккаунта нет подписчиков и подписок. Также нельзя разместить новые публикации", - сказали в пресс-службе.
"Мы сделали запрос в Twitter, пришел ответ, что блокировка произведена из-за вчерашней публикации о Дне Конституции. Сейчас она также удалена администрацией", - отметили в Россотрудничестве.
В пресс-службе добавили, что ждут "более подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки страницы Россотрудничества и возможностях разблокировки".
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