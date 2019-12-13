Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Twitter заблокировал официальный аккаунт Россотрудничества из-за публикации о Дне Конституции РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.

"Администрацией Twitter заблокирован аккаунт Россотрудничества. Все публикации сохранены, но сейчас указано, что у аккаунта нет подписчиков и подписок. Также нельзя разместить новые публикации", - сказали в пресс-службе.

"Мы сделали запрос в Twitter, пришел ответ, что блокировка произведена из-за вчерашней публикации о Дне Конституции. Сейчас она также удалена администрацией", - отметили в Россотрудничестве.