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2019-12-13T19:55+0300
https://ria.ru/20191213/1562380160.html
Помпео обсудил с главой МИД Казахстана Сирию, Афганистан и Китай
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РИА Новости

Помпео обсудил с главой МИД Казахстана Сирию, Афганистан и Китай

19:55 13.12.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в четверг обсудил стратегическое, экономическое и военное сотрудничество двух стран, стороны также затронули тему нарушения прав человека в Китае, возвращение граждан Казахстана из Сирии и Афганистан, говорится в заявлении госдепа в пятницу.
Ранее МИД Казахстана сообщал, что центральной темой встречи стало укрепление стратегического партнерства с США.
"Госсекретарь Помпео выразил глубокое удовлетворение итогами проведенных 4 декабря в Вашингтоне встреч по диалогу о стратегическом партнерстве между США и Казахстаном и выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений с правительством и народом Казахстана", - говорится в заявлении госдепа.
Помпео также приветствовал недавние заявления премьер-министра страны Аскара Мамина "о расширении коммерческих связей между США и Казахстаном и о предстоящем подписании соглашения о гражданском воздушном транспорте в рамках договора об открытом небе".
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Госсекретарь США также призвал правительство Казахстана реализовать амбициозную программу реформ президента Касыма-Жомарта Токаева и принять меры по усилению защиты основных свобод народа Казахстана, добавляется в сообщении.
Помпео обсудил со своим коллегой продолжающийся кризис, связанный с нарушением прав мусульман в Синьцзяне (Китай), и приветствовал действия Казахстана по обеспечению безопасности тех, кто бежал из Китая в поисках политического убежища.
Госсекретарь также высоко оценил действия Казахстана по поддержанию мира в Афганистане и подчеркнул "важность мирового лидерства Казахстана в репатриации и реинтеграции своих граждан из Сирии", резюмировал госдеп.
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Майк ПомпеоМИД КазахстанаГосударственный департамент СШААфганистанКитайСирияСШАКазахстанВ мире
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