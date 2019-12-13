Помпео обсудил с главой МИД Казахстана Сирию, Афганистан и Китай

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в четверг обсудил стратегическое, экономическое и военное сотрудничество двух стран, стороны также затронули тему нарушения прав человека в Китае, возвращение граждан Казахстана из Сирии и Афганистан, говорится в заявлении госдепа в пятницу.

Ранее МИД Казахстана сообщал, что центральной темой встречи стало укрепление стратегического партнерства с США.

"Госсекретарь Помпео выразил глубокое удовлетворение итогами проведенных 4 декабря в Вашингтоне встреч по диалогу о стратегическом партнерстве между США и Казахстаном и выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений с правительством и народом Казахстана", - говорится в заявлении госдепа.

Помпео также приветствовал недавние заявления премьер-министра страны Аскара Мамина "о расширении коммерческих связей между США и Казахстаном и о предстоящем подписании соглашения о гражданском воздушном транспорте в рамках договора об открытом небе".

Госсекретарь США также призвал правительство Казахстана реализовать амбициозную программу реформ президента Касыма-Жомарта Токаева и принять меры по усилению защиты основных свобод народа Казахстана, добавляется в сообщении.

Помпео обсудил со своим коллегой продолжающийся кризис, связанный с нарушением прав мусульман в Синьцзяне (Китай), и приветствовал действия Казахстана по обеспечению безопасности тех, кто бежал из Китая в поисках политического убежища.