МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Самый опытный российский космонавт Федор Юрчихин покинул отряд космонавтов, но продолжит работу в ракетно-космической отрасли, сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов.
"13 декабря 2019 года прекращён трудовой договор ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" с инструктором-космонавтом-испытателем 1-го класса отряда космонавтов Ф.Н.Юрчихиным", - говорится в сообщении.
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За карьеру он совершил пять космических полётов, общая продолжительность которых составила более 672 суток. На счету лётчика-космонавта РФ – девять выходов в открытый космос суммарной длительностью 59 часов 27 минут.
Юрчихин - 98 космонавт России и 423 космонавт мира. Он продолжит свою трудовую деятельность в одном из ведущих предприятий космической отрасли - возглавит один из центров в головном научном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаш, сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов. Параллельно Юрчихин возглавляет павильон "Авиация и космонавтика" на ВДНХ.
В сентябре РИА Новости узнали, что главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов приняла решение об исключении из отряда самого опытного из нынешних космонавтов - Федора Юрчихина. Это произошло на фоне того, что он претендовал на должность первого зама начальника Центра подготовки космонавтов.