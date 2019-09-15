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РИА Новости

Самого опытного российского космонавта решили исключить из отряда

03:33 15.09.2019 (обновлено: 08:55 15.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСпуск с МКС капсулы с Олимпийским факелом
Спуск с МКС капсулы с Олимпийским факелом
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — Федора Юрчихина.
Эту информацию РИА Новости подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Дозвониться до самого Юрчихина не удалось.
Отвечая на вопрос, сможет ли Юрчихин устранить замечания, командир отряда ответил, что решение комиссии окончательное. Оно должно быть утверждено приказом на отчисление из отряда, для чего потребуется сбор межведомственной комиссии.
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Ранее в интервью РИА Новости Юрчихин рассказал, что к его здоровью возникли вопросы. В то же время он ответил, что хотел бы отправиться в короткую по продолжительности и интересную по задачам экспедицию, к примеру, облететь Луну.
За плечами у 60-летнего Юрчихина пять космических полетов — четыре на кораблях "Союз" и один на американском шаттле "Атлантис". Впервые он побывал на орбите в 2002 году. Суммарная продолжительность его полетов составила 672 суток 21 час.
За это время он совершил девять выходов в открытый космос общей длительностью почти 60 часов.
В настоящее время в российском отряде космонавтов 25 человек, еще восемь — кандидаты в космонавты. У большинства из космонавтов нет опыта полетов на орбиту.
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Федор ЮрчихинЦентр подготовки космонавтовРоссияРИА Наука
Популярные комментарии
Уж лучше пусть запускают таких, чем тех, чей уровень образования и подготовки соответствует двум словам "пацталом" и "ржунимагу"!)))
15 сентября, 07:22
Дмитрий
7121608
Что поделаешь, 60 лет как-никак. Теперь только мемуары писать, да пенсию получать
15 сентября, 04:24
Валар Дахаэрис
39113604
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