Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос рабочих завода "Камаз", что стало для него самым знаменательным событием в 2019 году, но заявил, что уверен, что в 2020-м таким будет 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне.
"Уходящий год был таким трудовым, я бы сказал. Важно еще проанализировать все, что произошло за год уходящий, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и в жизни каждого человека", - сказал он в ходе общения с сотрудниками завода.
«Когда день начинается, я уже забываю, чем закончился предыдущий. Очень многое идет прямо с колес». Путин пообщался с работниками КАМАЗа pic.twitter.com/pQ9BTZAe64— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 13, 2019
Он также отметил, что в начале нового дня конец предыдущего уже забывается. "Очень много идет прямо с колес", - добавил президент.
"Могу сказать, что будет самым важным на следующий год. Это 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне, это совершенно очевидно для всех нас", - сказал Путин.
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