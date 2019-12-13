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2019-12-13T19:47+0300
https://ria.ru/20191213/1562379953.html
Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году
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РИА Новости

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

19:47 13.12.2019
15799
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном митинге, посвящённом 50-летию "КамАЗа"
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном митинге, посвящённом 50-летию КамАЗа
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном митинге, посвящённом 50-летию "КамАЗа"
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос рабочих завода "Камаз", что стало для него самым знаменательным событием в 2019 году, но заявил, что уверен, что в 2020-м таким будет 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне.
"Уходящий год был таким трудовым, я бы сказал. Важно еще проанализировать все, что произошло за год уходящий, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и в жизни каждого человека", - сказал он в ходе общения с сотрудниками завода.
Он также отметил, что в начале нового дня конец предыдущего уже забывается. "Очень много идет прямо с колес", - добавил президент.
"Могу сказать, что будет самым важным на следующий год. Это 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне, это совершенно очевидно для всех нас", - сказал Путин.
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День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинРоссияОбщество
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mmushmulyan
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Все никак не угомониться: То олимпиада в Сочи, столько денег вбухали, все бурьяном поросло. То чемпионат мира по футболу, кому это, надо было. Ну теперь празднования дня победы. Чем он занимается?
13 декабря, 20:59
DjDima j
2602015
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