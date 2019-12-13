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2019-12-13T19:24+0300
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Запашный ответил на слова Мединского об условиях содержания животных
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РИА Новости

Запашный ответил на слова Мединского об условиях содержания животных

19:24 13.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЭдгард Запашный
Эдгард Запашный
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный считает, что Минкультуры РФ заинтересовано в наведении порядка в цирковой отрасли, четкие требования к содержанию животных действительно необходимы, чтобы цирк перестал "вызывать негатив".
Ранее в интервью РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что нужно ужесточать требования содержания животных и следить за ситуацией во всех цирках, в том числе, и в частных цирках-шапито.
По словам Запашного, нельзя утверждать, что во всех цирках-шапито творится беспорядок. В качестве положительного примера он привел те, что находятся в ведении цирка Никулина, где не было ни одного скандала, связанного с непрофессиональной деятельностью.
"Позиция министерства культуры, прежде всего, направлена на то, чтобы порядок был наведен в этой сфере, потому что дискредитация всего циркового искусства зачастую идет от частного сектора, потому что работа их никак не регламентирована... Поэтому я рад позиции ведомства, что оно следит за ситуацией, что оно заинтересовано в том, чтобы не уничтожить цирк, а навести порядок", - сказал Запашный РИА Новости.
Он считает, что нужно выработать требования содержания животных, а также механизмы контроля и исполнения этих требований, "чтобы такое искусство, как цирк, не вызывало негатива".
"Цирки в Европе, которые существуют и продолжают активно работать, на 99% являются цирками-шапито. Все они образцово показательны. Я бы призвал частный сектор цирков-шапито как можно чаще обращать внимание на западных коллег и строить такую же понятную, прозрачную инфраструктуру для животных, как они это делают на протяжении длительного времени", - заключил он.
Аскольд Запашный
1 ноября, 08:00Культура
Правда о цирке: как там на самом деле обращаются с животными
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КультураНовости культурыБольшой Московский Государственный циркВладимир МединскийМосковский цирк НикулинаЭдгард Запашный
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