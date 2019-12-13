Запашный ответил на слова Мединского об условиях содержания животных

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный считает, что Минкультуры РФ заинтересовано в наведении порядка в цирковой отрасли, четкие требования к содержанию животных действительно необходимы, чтобы цирк перестал "вызывать негатив".

Ранее в интервью РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский заявил , что нужно ужесточать требования содержания животных и следить за ситуацией во всех цирках, в том числе, и в частных цирках-шапито.

По словам Запашного, нельзя утверждать, что во всех цирках-шапито творится беспорядок. В качестве положительного примера он привел те, что находятся в ведении цирка Никулина, где не было ни одного скандала, связанного с непрофессиональной деятельностью.

"Позиция министерства культуры, прежде всего, направлена на то, чтобы порядок был наведен в этой сфере, потому что дискредитация всего циркового искусства зачастую идет от частного сектора, потому что работа их никак не регламентирована... Поэтому я рад позиции ведомства, что оно следит за ситуацией, что оно заинтересовано в том, чтобы не уничтожить цирк, а навести порядок", - сказал Запашный РИА Новости.

Он считает, что нужно выработать требования содержания животных, а также механизмы контроля и исполнения этих требований, "чтобы такое искусство, как цирк, не вызывало негатива".