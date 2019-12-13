Минюст опубликовал законопроект, меняющий правила взыскания долгов

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
Проект федерального закона "О деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документом предусмотрено реформирование внесудебного возврата просроченной задолженности физических лиц.
"По сравнению с действующим правовым регулированием законопроектом предлагается расширить и уточнить используемый понятийный аппарат, в частности, вводятся такие понятия как автоматизированный интеллектуальный агент ("робот-коллектор") и профессиональная коллекторская организация", - сообщает пресс-служба Минюста.
По данным министерства предусматривается обязательный досудебный (претензионный) порядок возврата просроченной задолженности физических лиц. Он предполагает, что взыскатель сможет обратиться в суд, только если должник не расплатится в течение 30 дней после получения предложения о возврате долга. Или после получения отказа на такое предложение.
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Согласно законопроекту, Правительством Российской Федерации могут быть установлены особенности взаимодействия с должником при возврате просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Возвратом задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг смогут заниматься только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, которым в соответствии с Жилищным кодексом РФ вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги.
Кроме того, полномочия Федеральной службы судебных приставов по контролю и надзору распространятся на все хозяйственные общества, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, вне зависимости от того, заявлен ли в их учредительных документах такой вид деятельности как основной или нет.
Предлагается также включать в госреестр не только профессиональных коллекторов, но и организации, занимающиеся возвратом просроченной задолженности, возникшей из денежных обязательств физических лиц по договорам кредита (займа). К ним относятся кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды.
"Включение в государственный реестр предоставляет соответствующим организациям полномочия по осуществлению взаимодействия с должниками с помощью личных встреч, телефонных переговоров, автоматизированного интеллектуального агента ("робота-коллектора"), а также с использованием текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи", - сообщает министерство.
Не включенные в госреестр юрлица смогут взаимодействовать с должниками только с помощью почтовых отправлений.
К включенным в государственный реестр организациям будут предъявляться повышенные требования, например, ведение аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия, записи всех сообщений, хранение вышеуказанной информации, а также всех бумажных документов, составленных и полученных в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, в бумажном и электронном виде до истечения не менее двух лет. Также такие организации в обязательном порядке должны будут владеть интернет-сайтом, иметь электронную почту, заключить договор обязательного страхования ответственности.
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"К новым полномочиям ФССП России предлагается отнести установление ограничений отдельных способов взаимодействия с должниками. Данное полномочие вводится с учетом предложений бизнес-сообщества, осуществляющего деятельность в области возврата просроченной задолженности физических лиц", - добавляют в Минюсте.
Право ФССП России исключать недобросовестные юридические лица из государственного реестра сохраняется.
"Предлагаемые законопроектом изменения позволят надлежащим образом защитить права граждан при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, установят понятные правила и требования для участников рынка возврата просроченной задолженности", - считают в Минюсте.