Минюст опубликовал законопроект, меняющий правила взыскания долгов

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.

Проект федерального закона "О деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов . Документом предусмотрено реформирование внесудебного возврата просроченной задолженности физических лиц.

"По сравнению с действующим правовым регулированием законопроектом предлагается расширить и уточнить используемый понятийный аппарат, в частности, вводятся такие понятия как автоматизированный интеллектуальный агент ("робот-коллектор") и профессиональная коллекторская организация", - сообщает пресс-служба Минюста.

По данным министерства предусматривается обязательный досудебный (претензионный) порядок возврата просроченной задолженности физических лиц. Он предполагает, что взыскатель сможет обратиться в суд, только если должник не расплатится в течение 30 дней после получения предложения о возврате долга. Или после получения отказа на такое предложение.

Согласно законопроекту, Правительством Российской Федерации могут быть установлены особенности взаимодействия с должником при возврате просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Возвратом задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг смогут заниматься только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, которым в соответствии с Жилищным кодексом РФ вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги.

Кроме того, полномочия Федеральной службы судебных приставов по контролю и надзору распространятся на все хозяйственные общества, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, вне зависимости от того, заявлен ли в их учредительных документах такой вид деятельности как основной или нет.

Предлагается также включать в госреестр не только профессиональных коллекторов, но и организации, занимающиеся возвратом просроченной задолженности, возникшей из денежных обязательств физических лиц по договорам кредита (займа). К ним относятся кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды.

"Включение в государственный реестр предоставляет соответствующим организациям полномочия по осуществлению взаимодействия с должниками с помощью личных встреч, телефонных переговоров, автоматизированного интеллектуального агента ("робота-коллектора"), а также с использованием текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи", - сообщает министерство.

Не включенные в госреестр юрлица смогут взаимодействовать с должниками только с помощью почтовых отправлений.

К включенным в государственный реестр организациям будут предъявляться повышенные требования, например, ведение аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия, записи всех сообщений, хранение вышеуказанной информации, а также всех бумажных документов, составленных и полученных в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, в бумажном и электронном виде до истечения не менее двух лет. Также такие организации в обязательном порядке должны будут владеть интернет-сайтом, иметь электронную почту, заключить договор обязательного страхования ответственности.

"К новым полномочиям ФССП России предлагается отнести установление ограничений отдельных способов взаимодействия с должниками. Данное полномочие вводится с учетом предложений бизнес-сообщества, осуществляющего деятельность в области возврата просроченной задолженности физических лиц", - добавляют в Минюсте.

Право ФССП России исключать недобросовестные юридические лица из государственного реестра сохраняется.