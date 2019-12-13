В Мордовии восстановят военные памятники в заброшенных деревнях

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек — РИА Новости. Мемориалы павшим в году Великой Отечественной войны отреставрируют во всех населенных пунктах Мордовии, включая те, где уже никто не живет, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Мордовии Владимир Волков в пятницу принял участие в конференции Мордовского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда. Одной из ключевых тем конференции стала подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
"Мы должны уделять повышенное внимание решению социальных проблем ветеранов, всех, кто участвовал в восстановлении народного хозяйства. Прежде всего, мы должны работать с людьми, забота о них - это наша главная задача", - сказал Волков.
Глава республики подчеркнул, что Мордовия первой из регионов полностью осуществила задачи по улучшению жилищных условий ветеранов, поставленные президентом России.
Кроме того, Волков отметил, что в рамках подготовки к юбилею Великой Победы предстоит большая работа по приведению в надлежащий вид памятников и мемориалов павшим в годы войны солдатам.
"Принято решение реконструировать мемориалы и в населенных пунктах, где уже никто не живет", - подчеркивается в сообщении.