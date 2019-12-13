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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-13T18:43+0300
https://ria.ru/20191213/1562377329.html
В Мордовии восстановят военные памятники в заброшенных деревнях
https://cdn22.img.ria.ru/images/155968/02/1559680262_0:265:2983:1943_1036x0_80_0_0_4950bcf55a71dbbdcfef42c0e7776f61.jpg
РИА Новости

В Мордовии восстановят военные памятники в заброшенных деревнях

18:43 13.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкВладимир Волков
Владимир Волков
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек — РИА Новости. Мемориалы павшим в году Великой Отечественной войны отреставрируют во всех населенных пунктах Мордовии, включая те, где уже никто не живет, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Мордовии Владимир Волков в пятницу принял участие в конференции Мордовского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда. Одной из ключевых тем конференции стала подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
"Мы должны уделять повышенное внимание решению социальных проблем ветеранов, всех, кто участвовал в восстановлении народного хозяйства. Прежде всего, мы должны работать с людьми, забота о них - это наша главная задача", - сказал Волков.
Глава республики подчеркнул, что Мордовия первой из регионов полностью осуществила задачи по улучшению жилищных условий ветеранов, поставленные президентом России.
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
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Кроме того, Волков отметил, что в рамках подготовки к юбилею Великой Победы предстоит большая работа по приведению в надлежащий вид памятников и мемориалов павшим в годы войны солдатам.
"Принято решение реконструировать мемориалы и в населенных пунктах, где уже никто не живет", - подчеркивается в сообщении.
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