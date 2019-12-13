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Джонсон намерен работать круглые сутки, чтобы оправдать доверие народа
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РИА Новости

Джонсон намерен работать круглые сутки, чтобы оправдать доверие народа

18:34 13.12.2019
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© REUTERS / Dylan MartinezПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Dylan Martinez
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон . Архивное фото
ЛОНДОН, 13 дек - РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен объединить страну и будет работать круглые сутки, чтобы оправдать доверие народа.
На прошедших накануне досрочных парламентских выборах с большим отрывом победила Консервативная партия. Теперь лидеру консерваторов и премьеру Борису Джонсону предстоит сформировать правительство.
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"Мы собираемся объединить (нацию) и подняться до нового уровня. Мы все должны найти точки соприкосновения и начать исцеление... Мы будем работать круглые сутки, чтобы оправдать доверие народа, для вас будет работать парламент. Я сформирую правительство единой нации", - сказал Джонсон, выступая впервые после выборов в резиденции на Даунинг-стрит.
Он поблагодарил тех, кто голосовал за него, особо отметив, что признателен тем избирателям, кто впервые голосовал за консерваторов.
После публикации данных об итогах голосования Джонсон пообещал увеличить финансирование Национальной службы здравоохранения и реализовать Brexit без всяких "но" и "если". Завоеванное консерваторами на выборах абсолютное большинство в палате общин поможет правительству осуществить Brexit в конце января 2020 года.
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