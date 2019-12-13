Джонсон намерен работать круглые сутки, чтобы оправдать доверие народа

"Мы собираемся объединить (нацию) и подняться до нового уровня. Мы все должны найти точки соприкосновения и начать исцеление... Мы будем работать круглые сутки, чтобы оправдать доверие народа, для вас будет работать парламент. Я сформирую правительство единой нации", - сказал Джонсон, выступая впервые после выборов в резиденции на Даунинг-стрит.