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Пожарный поезд направили для тушения горящего склада в Петербурге
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РИА Новости

Пожарный поезд направили для тушения горящего склада в Петербурге

18:29 13.12.2019 (обновлено: 18:33 13.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуНа месте горения в металлическом ангаре в Санкт-Петербурге
На месте горения в металлическом ангаре в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
На месте горения в металлическом ангаре в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожарный поезд и мобильная химико-радиометрическая лаборатория направлены на место крупного пожара в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на складе с легковоспламеняющимися жидкостями и автозапчастями на площади 5 тысяч квадратных метров.
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"К месту пожара направлен пожарный поезд", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место ЧП также направлена химико-радиометрическая лаборатория для замера проб воздуха в районе пожара.
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МЧС РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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