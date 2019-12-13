Пожарный поезд направили для тушения горящего склада в Петербурге

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожарный поезд и мобильная химико-радиометрическая лаборатория направлены на место крупного пожара в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на складе с легковоспламеняющимися жидкостями и автозапчастями на площади 5 тысяч квадратных метров.
"К месту пожара направлен пожарный поезд", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место ЧП также направлена химико-радиометрическая лаборатория для замера проб воздуха в районе пожара.