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Американский Минфин снял санкции с трех российских компаний
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РИА Новости

Американский Минфин снял санкции с трех российских компаний

18:21 13.12.2019 (обновлено: 21:53 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Минфин США исключил из санкционного списка (SDN-лист) три российские компании.
Как следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, из перечня Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) вывели:
ООО "ЦАО" (Курганская область),
ООО "Вертикаль",
ООО "Юником" (оба — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).
Эти юрлица добавили в санкционный список 5 декабря.
Тогда Минфин включил в него 17 граждан России и семь компаний, по мнению ведомства, связанных с киберпреступлениями.
Среди новых фигурантов списка тогда оказалась организация Evil Corp и Максим Якубец, которого ведомство назвало ответственным за самые тяжелые хакерские атаки последнего десятилетия.
По версии американской стороны, их действия нанесли ущерб более чем на 70 миллионов долларов. За информацию, "которая приведет к поимке или доказательству вины Якубца", в Вашингтоне объявили награду в пять миллионов долларов.
В российском МИД заявили, что США не обращались к российским правоохранителям с просьбой проверить обстоятельства дела на основании Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
12 декабря, 22:31
США ввели санкции против сына президента Никарагуа
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Министерство финансов СШАРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Сейчас не 90е и у России можно только отсоать
13 декабря, 18:38
Владимир Фирсов
87280292260
Теперь в ответ на дружественный шаг РФ должна снять санкции с пару американских компаний? А, стоп, так Россия никогда и не отвечала на санкции США..., ну тогда и снимать нечего.
13 декабря, 19:05
uo ou
14481108
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