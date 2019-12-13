Американский Минфин снял санкции с трех российских компаний

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Минфин США исключил из санкционного списка (SDN-лист) три российские компании.
Как следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, из перечня Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) вывели:
—ООО "ЦАО" (Курганская область),
—ООО "Вертикаль",
—ООО "Юником" (оба — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).
Эти юрлица добавили в санкционный список 5 декабря.
Тогда Минфин включил в него 17 граждан России и семь компаний, по мнению ведомства, связанных с киберпреступлениями.
Среди новых фигурантов списка тогда оказалась организация Evil Corp и Максим Якубец, которого ведомство назвало ответственным за самые тяжелые хакерские атаки последнего десятилетия.
По версии американской стороны, их действия нанесли ущерб более чем на 70 миллионов долларов. За информацию, "которая приведет к поимке или доказательству вины Якубца", в Вашингтоне объявили награду в пять миллионов долларов.
В российском МИД заявили, что США не обращались к российским правоохранителям с просьбой проверить обстоятельства дела на основании Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.
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