МИД прокомментировал новые антироссийские санкции США

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия не оставит без ответа санкции США , которые Вашингтона ввел против российских лиц и компаний, обвинив их в киберпреступлениях, говорится в комментарии МИД РФ

Минфин США в четверг ввел санкции в отношении семи российских компаний, среди которых Evil Corp, и 17 физических лиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.

"Как и предыдущие американские выпады, этот тоже не останется без ответа", - говорится в комментарии ведомства.

"Если бы у США были реальные улики, они обратились бы к российским компетентным органам с просьбой провести проверку, например, на основании двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. Насколько нам известно, таких обращений не поступало", - отмечает министерство.

МИД добавил, что вместо развития нормального сотрудничества с Москвой в правоохранительной сфере некоторые политики в Вашингтоне изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения.