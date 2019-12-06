МИД прокомментировал новые антироссийские санкции США

Минфин США в четверг ввел санкции в отношении семи российских компаний, среди которых Evil Corp, и 17 физических лиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
"Как и предыдущие американские выпады, этот тоже не останется без ответа", - говорится в комментарии ведомства.
"Если бы у США были реальные улики, они обратились бы к российским компетентным органам с просьбой провести проверку, например, на основании двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. Насколько нам известно, таких обращений не поступало", - отмечает министерство.
МИД добавил, что вместо развития нормального сотрудничества с Москвой в правоохранительной сфере некоторые политики в Вашингтоне изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения.
"Получается, что цель инициаторов санкций - вовсе не борьба с преступностью, а очередная пропагандистская атака против России", - говорится в комментарии.
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