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США расширили санкции в отношении России
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РИА Новости

США расширили санкции в отношении России

18:02 05.12.2019 (обновлено: 00:54 06.12.2019)
122594
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло меры против компании Evil Corp — российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, "сегодняшние действия нацелены на 17 физических лиц и семь организаций", добавили в Минфине.
В свою очередь, в Минюсте США заявили, что в Питтсбурге (Пенсильвания) и Небраске выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против гражданина России Максима Якубца, проживающего в Москве.
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По данным ведомства, он несет ответственность "за худшие хакерские атаки последнего десятилетия".
В Минюсте уверены, что Якубец руководил преступной группой, распространявшей вредоносную программу Bugat, предназначенную для хищения личной и финансовой информации.
Такие же обвинения предъявлены Игорю Турашеву, проживающему, по данным американской стороны, в России.
По версии обвинения, россияне "заразили" вредоносной программой сотни тысяч компьютеров по всему миру, жертвы их атак в общей сложности потеряли более 70 миллионов долларов.
В свою очередь, Государственный департамент и ФБР объявили награду в пять миллионов долларов за информацию, "которая приведет к поимке или доказательству вины Якубца".
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Популярные комментарии
Так против России санкции ввели или же против каких-то конкретных хакеров? Главное - громкий заголовок.
5 декабря, 18:06
ПСПетр Симонов
1752751025
Шо, опять ? Впрочем, ничего нового.
5 декабря, 18:03
Валар Дахаэрис
914833015
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