США расширили санкции в отношении России

ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло меры против компании Evil Corp — российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, "сегодняшние действия нацелены на 17 физических лиц и семь организаций", добавили в Минфине.

В свою очередь, в Минюсте США заявили, что в Питтсбурге (Пенсильвания) и Небраске выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против гражданина России Максима Якубца, проживающего в Москве.

По данным ведомства, он несет ответственность "за худшие хакерские атаки последнего десятилетия".

В Минюсте уверены, что Якубец руководил преступной группой, распространявшей вредоносную программу Bugat, предназначенную для хищения личной и финансовой информации.

Такие же обвинения предъявлены Игорю Турашеву, проживающему, по данным американской стороны, в России.

По версии обвинения, россияне "заразили" вредоносной программой сотни тысяч компьютеров по всему миру, жертвы их атак в общей сложности потеряли более 70 миллионов долларов.