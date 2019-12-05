США расширили санкции в отношении России

ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло меры против компании Evil Corp — российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, "сегодняшние действия нацелены на 17 физических лиц и семь организаций", добавили в Минфине.
В свою очередь, в Минюсте США заявили, что в Питтсбурге (Пенсильвания) и Небраске выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против гражданина России Максима Якубца, проживающего в Москве.
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По данным ведомства, он несет ответственность "за худшие хакерские атаки последнего десятилетия".
В Минюсте уверены, что Якубец руководил преступной группой, распространявшей вредоносную программу Bugat, предназначенную для хищения личной и финансовой информации.
Такие же обвинения предъявлены Игорю Турашеву, проживающему, по данным американской стороны, в России.
По версии обвинения, россияне "заразили" вредоносной программой сотни тысяч компьютеров по всему миру, жертвы их атак в общей сложности потеряли более 70 миллионов долларов.
В свою очередь, Государственный департамент и ФБР объявили награду в пять миллионов долларов за информацию, "которая приведет к поимке или доказательству вины Якубца".