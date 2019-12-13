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Джонсон начал формировать британское правительство
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РИА Новости

Джонсон начал формировать британское правительство

18:20 13.12.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 13 дек - РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что начал формировать новый кабинет министров и обещает осуществить Brexit 31 января.
На прошедших накануне досрочных парламентских выборах с большим отрывом победила Консервативная партия. Теперь лидеру консерваторов и премьеру Борису Джонсону предстоит сформировать правительство.
"В понедельник парламентарии вернутся (в Лондон из избирательных округов). Консерваторы получили полный мандат, я формирую правительство... Мы будем работать, чтобы осуществить Brexit 31 января", - заявил Джонсон, выступая впервые после выборов в резиденции на Даунинг-стрит.
Ранее источник в Консервативной партии сообщил РИА Новости, что основные министры в правительстве Джонсона сохранят посты, а назначения начнутся на следующей неделе.
После публикации данных об итогах голосования Джонсон пообещал увеличить финансирование Национальной службы здравоохранения и реализовать Brexit без всяких "но" и "если". Завоеванное консерваторами на выборах абсолютное большинство в палате общин поможет правительству осуществить Brexit в конце января 2020 года.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонПравительство ВеликобританииВеликобританияВ мире
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