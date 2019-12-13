Госдума может учредить собственную медаль

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Государственная дума может учредить медаль за вклад в развитие российского законодательства, соответствующий проект постановления опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Медалью награждаются граждане Российской Федерации за особый вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма в Российской Федерации, а также иностранные граждане за большой вклад в укрепление многосторонних или двусторонних отношений с Российской Федерацией, развитие межпарламентского сотрудничества и плодотворную деятельность по укреплению международных связей", - говорится в документе.

Как уточняется, гражданин РФ, представляемый к награждению медалью, не должен на этот момент быть депутатом Госдумы, членом Совета Федерации или заксобрания в регионе. Подать ходатайство о награждении медалью могут председатель Госдумы, думская фракция или комитет.

Медаль будет вручаться раз в год в торжественной обстановке в канун Дня российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.