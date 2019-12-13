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Госдума может учредить собственную медаль
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РИА Новости

Госдума может учредить собственную медаль

18:03 13.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 16 октября 2018
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 16 октября 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Государственная дума может учредить медаль за вклад в развитие российского законодательства, соответствующий проект постановления опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Медалью награждаются граждане Российской Федерации за особый вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма в Российской Федерации, а также иностранные граждане за большой вклад в укрепление многосторонних или двусторонних отношений с Российской Федерацией, развитие межпарламентского сотрудничества и плодотворную деятельность по укреплению международных связей", - говорится в документе.
Как уточняется, гражданин РФ, представляемый к награждению медалью, не должен на этот момент быть депутатом Госдумы, членом Совета Федерации или заксобрания в регионе. Подать ходатайство о награждении медалью могут председатель Госдумы, думская фракция или комитет.
Медаль будет вручаться раз в год в торжественной обстановке в канун Дня российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.
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Медаль Госдумы планируется изготовить из медно-никелевого сплава в форме круга диаметром 32 миллиметра. На лицевой стороне медали в центре будет изображено здание Госдумы на Охотном ряду, на оборотной стороне - Таврический дворец в Петербурге, где в 1906 году прошло первое заседание российского парламента, а сейчас находится штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи государств-стран СНГ и собирается Совет законодателей (совещательный орган обеих палат российского парламента).
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