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Путин осмотрел завод двигателей автоконцерна "КамАЗ"
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РИА Новости

Путин осмотрел завод двигателей автоконцерна "КамАЗ"

17:55 13.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения ПАО "КамАЗ"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ПАО КамАЗ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения ПАО "КамАЗ"
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел завод двигателей на производственной площадке автоконцерна "Камаз".
Главу государства сопровождали полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также президент Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов и гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.
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Завод является одним из крупнейших предприятий в России по производству двигателей и силовых агрегатов. Он создан в декабре 1975 года. В настоящее время состоит из главного корпуса и двух термогальванических корпусов. Производственные мощности завода составляют 60 тысяч двигателей и силовых агрегатов в год. Освоены и выпускаются двигатели, отвечающие требованиям стандартов "Евро-3", "Евро-4", "Евро-5".
В 2016-2019 годах на заводе было обновлено оборудование для изготовления основных деталей двигателя (блока цилиндров, головки блока, маховика, коленвала, крышки подшипника), а также линии сборки двигателя, стенды испытания, линия стыковки, доукомплектовки и окраски силового агрегата. С июля 2019 года начато серийное изготовление двигателей Р6.
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Глава "Камаза" Когогин рассказал Путину о высоком уровне локализации производства нового двигателя Р6. Так, из общего числа деталей двигателя импортируется только 17%, еще 30% производится на площадках "Камаза", остальные 53% - на других российских предприятиях. Путин поинтересовался, какие детали импортируются. Когогин ответил, что за рубежом, в частности, закупаются генератор и стартер, потому что производимые в России аналоги не устраивают "Камаз". "Но мы видим задачу в локализации", - добавил топ-менеджер.
Во время осмотра производственной линии президенту также показали, как работает компьютерная система контроля качества.
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