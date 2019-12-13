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Роман Полански: Харви Вайнштейн испортил мою репутацию
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РИА Новости

Роман Полански: Харви Вайнштейн испортил мою репутацию

23:19 13.12.2019
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© РИА Новости / Юрий Чичков / Перейти в фотобанкКинорежиссер Роман Полански
Кинорежиссер Роман Полански
© РИА Новости / Юрий Чичков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Роман Полански заявил, что один из сотрудников пресс-службы Харви Вайнштейна был "первым, кто стал говорить о том, что я насилую детей", сообщает Paris Match.
По словам польского режиссера, именно Вайнштейн способствовал тому, что обвинения Полански в изнасиловании вновь всплыли на поверхность для того, чтобы уменьшить шансы его "Пианиста" (2002) получить премию "Оскар".
"Я знаю, что в 2003 году Вайнштейн запаниковал, когда узнал, что "Пианист" получил две премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA), в том числе в категории "лучший фильм". А у Вайнштейна на "Оскар" было номинировано два фильма, и она запустил кампанию, чтобы история с BAFTA не повторилась в Голливуде", - рассказал режиссер.
"Именно он раскопал историю с Самантой, которая произошла 26 лет назад и уже никого не интересовала <…> Парадоксально, но именно мне достался тогда "Оскар" как "лучшему режиссеру", - добавил Полански.
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КультураНовости культурыХарви ВайнштейнРоман Полански
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