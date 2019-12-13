Роман Полански: Харви Вайнштейн испортил мою репутацию

"Я знаю, что в 2003 году Вайнштейн запаниковал, когда узнал, что "Пианист" получил две премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA), в том числе в категории "лучший фильм". А у Вайнштейна на "Оскар" было номинировано два фильма, и она запустил кампанию, чтобы история с BAFTA не повторилась в Голливуде", - рассказал режиссер.