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Макрон хочет, чтобы Британия осталась страной-союзником после Brexit
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РИА Новости

Макрон хочет, чтобы Британия осталась страной-союзником после Brexit

17:42 13.12.2019
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© REUTERS / Bertrand Guay/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
© REUTERS / Bertrand Guay/Pool
ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы Великобритания после выхода из ЕС оставалась союзником и близким партнером Евросоюза, а не конкурентом.
"Я хочу, чтобы Великобритания оставалась страной-союзником, другом и очень близким партнером. Условие в том, чтобы мы смогли установить правила лояльных отношений", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам завершившегося саммита ЕС.
"Мы не хотим, чтобы (Великобритания – ред.) была нелояльным конкурентом", - подчеркнул он.
На прошедших накануне досрочных парламентских выборах с большим отрывом победила Консервативная партия. Теперь лидеру консерваторов и премьеру Борису Джонсону предстоит сформировать правительство, ничто не может помешать кабмину осуществить Brexit. Выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум.
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BrexitЭммануэль МакронБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияФранцияВ мире
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