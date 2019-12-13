Макрон хочет, чтобы Британия осталась страной-союзником после Brexit

ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы Великобритания после выхода из ЕС оставалась союзником и близким партнером Евросоюза, а не конкурентом.
"Я хочу, чтобы Великобритания оставалась страной-союзником, другом и очень близким партнером. Условие в том, чтобы мы смогли установить правила лояльных отношений", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам завершившегося саммита ЕС.
"Мы не хотим, чтобы (Великобритания – ред.) была нелояльным конкурентом", - подчеркнул он.
На прошедших накануне досрочных парламентских выборах с большим отрывом победила Консервативная партия. Теперь лидеру консерваторов и премьеру Борису Джонсону предстоит сформировать правительство, ничто не может помешать кабмину осуществить Brexit. Выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум.