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Эксперты оценили перспективы отношений России и Британии после выборов
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РИА Новости

Эксперты оценили перспективы отношений России и Британии после выборов

17:20 13.12.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкДосрочные парламентские выборы в Великобритании
Досрочные парламентские выборы в Великобритании
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Досрочные парламентские выборы в Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Изменения в политике Великобритании в отношении России после победы Консервативной партии на парламентских выборах вряд ли последуют, а если и будет движение в позитивном направлении, то на это уйдет много времени, заявили эксперты на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
На прошедших накануне досрочных парламентских выборах с большим отрывом победила Консервативная партия. Теперь лидеру консерваторов и премьеру Борису Джонсону предстоит сформировать правительство. Британские СМИ считают, что значительных изменений в кабинете министров не будет, при этом правительство не будет сформировано в пятницу.
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"Отношения с Россией не были вопросом состоявшейся предвыборной кампании. Речь шла о будущем Brexit. Естественно, что кто-то пытался поднять вопрос о том, что на результаты референдума 2016 года повлияла "рука Москвы", но все это заглохло. Были расследования, ничего не нашли, кроме каких-то крох, которые трудно было квалифицировать как какое-то вмешательство и тем более с определенным происхождением из-за границы",- заявил член Совета по внешней и оборонной политике, советник-посланник посольства РФ в Великобритании (2011-2017 гг.) Александр Крамаренко.
"То, что вопрос о вмешательстве серьезно не стоял, говорит о том, что между нами возможна нормализация по мере того, как англичане ощутят себя в одиночестве на континенте. Континент для нас общий: они с одного конца, мы с другого. Это элемент общности между нами и англосаксами, потому что проблемы возникали в центре Европы", - пояснил он.
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Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева отметила, в свою очередь, что в Британии будут оглядываться на Соединенные Штаты в вопросе отношений с Россией. "С другой стороны, то, что происходило, - это углубление антироссийского тренда, которое не только в риторике и санкциях, но и в военном строительстве. Поэтому говорить о том, что Борис Джонсон все развернет, я бы отнеслась к этому с не очень большим доверием. Военно-технического сотрудничества нет, политические отношения заморожены, стратегия национальной безопасности формулирует, что Россия представляет угрозу", - заявила эксперт.
При этом Ананьева отмечает, что для изменений характера российско-британских отношений "нужно приложить очень много усилий для того, чтобы снять препятствия". "Если будет какое-то сотрудничество, то это будет очевидное всем - в экономике. Бизнес в этом, безусловно, заинтересован", - добавила она.
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Первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев не ожидает быстрого потепления по одной простой причине - "ломать - не строить". "Сейчас отношения на таком низком уровне, что если даже Джонсон захочет их нормализовать и выстроить какие-то другие отношения, то на это потребуется много времени", - заявил он.
"Нормализация отношений начиналась через народную дипломатию - культурные связи, обмены студентами, совместные мероприятия в гуманитарной сфере, затем подключалась экономика. Это очень длительный процесс", - добавил эксперт.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонСергей ЛавровДмитрий ПесковВеликобританияВ мире
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