Эксперты оценили перспективы отношений России и Британии после выборов

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Изменения в политике Изменения в политике Великобритании в отношении России после победы Консервативной партии на парламентских выборах вряд ли последуют, а если и будет движение в позитивном направлении, то на это уйдет много времени, заявили эксперты на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

На прошедших накануне досрочных парламентских выборах с большим отрывом победила Консервативная партия. Теперь лидеру консерваторов и премьеру Борису Джонсону предстоит сформировать правительство. Британские СМИ считают, что значительных изменений в кабинете министров не будет, при этом правительство не будет сформировано в пятницу.

"Отношения с Россией не были вопросом состоявшейся предвыборной кампании. Речь шла о будущем Brexit. Естественно, что кто-то пытался поднять вопрос о том, что на результаты референдума 2016 года повлияла "рука Москвы", но все это заглохло. Были расследования, ничего не нашли, кроме каких-то крох, которые трудно было квалифицировать как какое-то вмешательство и тем более с определенным происхождением из-за границы",- заявил член Совета по внешней и оборонной политике, советник-посланник посольства РФ в Великобритании (2011-2017 гг.) Александр Крамаренко.

"То, что вопрос о вмешательстве серьезно не стоял, говорит о том, что между нами возможна нормализация по мере того, как англичане ощутят себя в одиночестве на континенте. Континент для нас общий: они с одного конца, мы с другого. Это элемент общности между нами и англосаксами, потому что проблемы возникали в центре Европы", - пояснил он.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева отметила, в свою очередь, что в Британии будут оглядываться на Соединенные Штаты в вопросе отношений с Россией. "С другой стороны, то, что происходило, - это углубление антироссийского тренда, которое не только в риторике и санкциях, но и в военном строительстве. Поэтому говорить о том, что Борис Джонсон все развернет, я бы отнеслась к этому с не очень большим доверием. Военно-технического сотрудничества нет, политические отношения заморожены, стратегия национальной безопасности формулирует, что Россия представляет угрозу", - заявила эксперт.

При этом Ананьева отмечает, что для изменений характера российско-британских отношений "нужно приложить очень много усилий для того, чтобы снять препятствия". "Если будет какое-то сотрудничество, то это будет очевидное всем - в экономике. Бизнес в этом, безусловно, заинтересован", - добавила она.

Первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев не ожидает быстрого потепления по одной простой причине - "ломать - не строить". "Сейчас отношения на таком низком уровне, что если даже Джонсон захочет их нормализовать и выстроить какие-то другие отношения, то на это потребуется много времени", - заявил он.

"Нормализация отношений начиналась через народную дипломатию - культурные связи, обмены студентами, совместные мероприятия в гуманитарной сфере, затем подключалась экономика. Это очень длительный процесс", - добавил эксперт.