Макрон поздравил Джонсона с победой на выборах в Великобритании

"Теперь главное и самое сложное, на мой взгляд, с одной стороны, реализовать в действие в ближайшие недели и месяцы содержание этого соглашения с техническими элементами,… а также установить будущие отношения между Евросоюзом и Великобританией", - отметил французский лидер.