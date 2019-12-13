Макрон поздравил Джонсона с победой на выборах в Великобритании

ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. После чистой победы Консервативной партии на прошедших в Великобритании парламентских выборах пришло время ясности по Brexit, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
На прошедших накануне досрочных парламентских выборах с большим отрывом победила Консервативная партия. Теперь лидеру консерваторов и премьеру Борису Джонсону предстоит сформировать правительство, ничто не может помешать кабмину осуществить Brexit. Выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум.
"Я хочу поздравить Бориса Джонсона с его чистой победой на выборах. Таким образом, время ясности наступило. И я хотел бы, чтобы соглашение о выходе, заключенное совместно в октябре, было бы ратифицировано как можно скорее, чтобы выход состоялся 31 января. Это постоянная позиция Франции, поэтому я приветствую этот момент ясности", - сказал Марон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
"Теперь главное и самое сложное, на мой взгляд, с одной стороны, реализовать в действие в ближайшие недели и месяцы содержание этого соглашения с техническими элементами,… а также установить будущие отношения между Евросоюзом и Великобританией", - отметил французский лидер.