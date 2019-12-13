Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут "Украинские новости"

По информации издания, если в среду было закуплено 480 тысяч киловатт-часов, то в пятницу уже 1268 тысяч киловатт-часов.

Также возобновился импорт электроэнергии из Белоруссии.

Поставки из России прекратились 5 декабря, а из Белоруссии — 2 декабря. Всего с начала месяца на Украину импортировали 10 700 тысяч киловатт-часов из России и 27 300 тысяч киловатт-часов из Белоруссии.

Импорт электроэнергии из России

В 2015 году Киев прекратил закупки электроэнергии из России. Импорт возобновили только в сентябре 2019 года.

Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.