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Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ
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РИА Новости

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ

17:00 13.12.2019 (обновлено: 17:29 13.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут "Украинские новости".
По информации издания, если в среду было закуплено 480 тысяч киловатт-часов, то в пятницу уже 1268 тысяч киловатт-часов.
Линии электропередач в Киеве
10 ноября, 23:21
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России
Также возобновился импорт электроэнергии из Белоруссии.
Поставки из России прекратились 5 декабря, а из Белоруссии — 2 декабря. Всего с начала месяца на Украину импортировали 10 700 тысяч киловатт-часов из России и 27 300 тысяч киловатт-часов из Белоруссии.

Импорт электроэнергии из России

В 2015 году Киев прекратил закупки электроэнергии из России. Импорт возобновили только в сентябре 2019 года.
Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.
При этом накануне Верховная рада отказалась отменить действие закона о запрете закупок электроэнергии из России по двусторонним договорам.
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цэ "остаточный прощевай" опять?
13 декабря, 17:07
SSirius465
3280000
российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Россия готова поставлять Украине электроэнергию и уголь на льготных условиях — по внутренним российским ценам и без предоплаты.
13 декабря, 18:08
СКСева Краснов
0010519
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