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Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-13T22:37+0300
https://ria.ru/20191213/1562366755.html
Турист рассказал, как спас молодоженов от вулкана в Новой Зеландии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156215/69/1562156968_0:0:1434:807_1036x0_80_0_0_a8ed375a9ff5d38216fd1ab356c5fc1a.jpg
РИА Новости

Турист рассказал, как спас молодоженов от вулкана в Новой Зеландии

22:37 13.12.2019
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© REUTERS / @ALLESSANDROKAUFFMANNИзвержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
© REUTERS / @ALLESSANDROKAUFFMANN
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Турист Джефф Хопкинс рассказал, как спас молодоженов от извержения вулкана в Новой Зеландии, сообщает Wric.com.
Хопкинс был на экскурсионном катере, покидающем остров Уайт-Айленд, где началось извержение вулкана. Судно развернулось и туристы помогли доставить 23 выживших в безопасное место.
Среди них оказалась пара Мэтт и Лорен Юри из Ричмонда, они отмечали медовый месяц в Новой Зеландии.
Большую часть 90-минутной поездки Хопкинс провел, ухаживая за молодоженами.
"Я помню, что спросил ее имя, и она изо всех сил пыталась его произнести", — рассказывает он. —За нее ответил Мэтт. Она спросила: "Как поживает мой муж?". Тот в свою очередь постоянно интересовался здоровьем супруги".
Лорен рассказала, что это худший день в ее жизни.
Сейчас пара находятся в больнице, восстанавливаясь после тяжелых ожогов. Их родные прилетели в Новую Зеландию, чтобы быть с ними.
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