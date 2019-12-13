Турист рассказал, как спас молодоженов от вулкана в Новой Зеландии

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Турист Джефф Хопкинс рассказал, как спас молодоженов от извержения вулкана в Новой Зеландии, Турист Джефф Хопкинс рассказал, как спас молодоженов от извержения вулкана в Новой Зеландии, сообщает Wric.com.

Хопкинс был на экскурсионном катере, покидающем остров Уайт-Айленд, где началось извержение вулкана. Судно развернулось и туристы помогли доставить 23 выживших в безопасное место.

Среди них оказалась пара Мэтт и Лорен Юри из Ричмонда, они отмечали медовый месяц в Новой Зеландии.

Большую часть 90-минутной поездки Хопкинс провел, ухаживая за молодоженами.

"Я помню, что спросил ее имя, и она изо всех сил пыталась его произнести", — рассказывает он. —За нее ответил Мэтт. Она спросила: "Как поживает мой муж?". Тот в свою очередь постоянно интересовался здоровьем супруги".

Лорен рассказала, что это худший день в ее жизни.