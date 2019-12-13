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2019-12-13T16:21+0300
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Источник сообщил, когда парламент Британии может обсудить Brexit
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РИА Новости

Источник сообщил, когда парламент Британии может обсудить Brexit

16:21 13.12.2019
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© РИА Новости / Денис ВорошиловЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Парламент Британии может снова начать обсуждать соглашение с ЕС о Brexit на следующей неделе, первое голосование может состояться до Рождества, сообщил РИА Новости источник в Консервативной партии.
На прошедших накануне досрочных парламентских выборах с большим отрывом победила Консервативная партия. Выборы стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум.
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"Парламент соберется 17 декабря, на 19 декабря запланирована тронная речь королевы. Учитывая абсолютное большинство (у консерваторов), нельзя исключать того, что обсуждение сделки начнется в первые дни работы парламента… Да, можно ожидать и первого голосования по ней, оно может состояться до рождественских каникул (24 декабря)", - сказал собеседник агентства.
Он подтвердил предположения СМИ о том, что правительство Бориса Джонсона начнет активно работать над реализацией Brexit и добьется его к концу января.
"Все мы видели, насколько энергично премьер-министр вел кампанию за выход Британии из ЕС, он обещал осуществить Brexit все эти дни (во время избирательной кампании). У меня нет никаких оснований полагать, что он не реализует обещанное", - добавил источник.
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Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако из-за неурегулированности вопроса о специальном соглашении с ЕС об условиях Brexit этот "развод" неоднократно откладывался, и последний на сегодня "дедлайн" назначен уже на 31 января будущего года.
Без ратифицированного договора будет "жесткий" Brexit, который, по мнению многих наблюдателей, грозит весьма неприятными экономическими последствиями обеим сторонам, ведь с момента отделения страны от союза к ней перестанут применяться законодательные нормы ЕС.
Ранее британский парламент несколько раз отклонял соглашение о Brexit, как предлагаемое Терезой Мэй, так и доработанный вариант Бориса Джонсона. Теперь же, с абсолютным большинством в палате общин, правительство консерваторов получило возможность провести документ через парламент.
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BrexitБорис ДжонсонТереза МэйЕвросоюзВеликобританияВ мире
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