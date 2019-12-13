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2019-12-13T16:00+0300
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Россия может ограничить импорт картофеля и цитрусовых из Китая
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РИА Новости

Россия может ограничить импорт картофеля и цитрусовых из Китая

16:00 13.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЯщики с мандаринами в магазине
Ящики с мандаринами в магазине
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ящики с мандаринами в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россельхознадзор обеспокоен случаями выявления карантинных объектов в партиях цитрусовых и картофеля, которые ввозятся в Россию из Китая, в связи с чем допускает возможность введения временных ограничений на поставки в РФ данной продукции, говорится в сообщении российского ведомства.
"Россельхознадзор крайне обеспокоен множественными случаями выявлений карантинных вредных организмов в партиях цитрусовых и картофеля, ввозимых из Китая в Россию", - говорится в сообщении.
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Служба указывает, что с 29 октября по 9 ноября проходил визит делегации Россельхознадзора в КНР с целью ознакомления с системой карантинного фитосанитарного контроля растительной продукции. Визит показал, что система карантинного фитосанитарного контроля в Китае недостаточно эффективна.
"Аналогичная ситуация складывается с цитрусовыми фруктами и картофелем. В 2019 году было выявлено семь случаев обнаружения карантинных вредных организмов в цитрусовых (восточная фруктовая муха и многоядная муха-горбатка) и два случая обнаружения в партиях картофеля (вироид веретеновидности клубней картофеля и золотистая картофельная нематода)", - указывает Россельхознадзор.
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"В связи с этим Россельхознадзор вынужден усилить карантинный фитосанитарный контроль за ввозом из КНР цитрусовых фруктов и картофеля и в ближайшие время проведет переговоры с китайской стороной, на которых предупредит о возможности введения временных ограничений на поставки в Российскую Федерацию из Китайской Народной Республики этой продукции", - добавляет ведомство.
Китай - достаточно крупный поставщик цитрусовых и картофеля в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт цитрусовых из КНР в 2018 году составил 180,1 тысячи тонн (10,7% в общем объеме поставок), страна занимала четвертое место среди стран-поставщиков. Основным экспортером цитрусовых в РФ была Турция - поставки составили 578,5 тысячи тонн (34,4%).
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Ведущим поставщиком картофеля в Россию является Египет - в прошлом году импорт картофеля из этой страны составил 361,4 тысячи тонн (62,9% в общем объеме импорта). Китай также занимает четвертое место по этому показателю (53,1 тысячи тонн, 9,2%).
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РоссельхознадзорФедеральная таможенная служба РФКитайРоссияЭкономика
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