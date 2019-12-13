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Медиавойны
2019-12-13T15:34+0300
https://ria.ru/20191213/1562363489.html
"Миротворец" внесет в базу журналистов семи российских телеканалов
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РИА Новости

"Миротворец" внесет в базу журналистов семи российских телеканалов

15:34 13.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналисты в Государственной Думе РФ
Журналисты в Государственной Думе РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" опубликовал список российских телеканалов, журналистов которых будут вносить в базу данных сайта "по умолчанию".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате", отвечая на вопрос РИА Новости, пригласил российских журналистов приехать на Украину.
Как сообщается на сайте, в базу "по умолчанию" будут вносить журналистов "Первого канала", телеканалов RT, "Россия-24", "Россия-1", "НТВ Мир", "Звезда" и Life News.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Вчера, 00:46
Зеленский опроверг сообщения о первом интервью российскому СМИ
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
06101124
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МедиавойныСитуация на УкраинеТелеканал RT"Россия 24"Мария ЗахароваДунья МиятовичНТВ Мир (телеканал)Life NewsРоссия-1 (телеканал)Первый канал (телеканал)Звезда (телерадиокомпания)Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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