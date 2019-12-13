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Религия и мировоззрение
2019-12-13T15:07+0300
https://ria.ru/20191213/1562361949.html
Гарегин II приветствовал признание сенатом США геноцида армян
https://cdn22.img.ria.ru/images/153299/88/1532998812_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_1edc2fd02a50ff1c4f39274b33ffe9c1.jpg
РИА Новости

Гарегин II приветствовал признание сенатом США геноцида армян

15:07 13.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 дек – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II приветствовал признание сенатом США армянского геноцида, сообщили в пресс-канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Сенат США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. В конце октября аналогичную резолюцию приняла палата представителей США.
Вид на Анкару
Вчера, 05:42
В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян
"С удовлетворением узнали об этом решительном шаге сената США, который является важнейшим этапом в борьбе за восстановления исторической справедливости для нашего народа, подвергшегося геноциду", - говорится в послании католикоса, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Отмечается, что глава Армянской церкви выразил признательность сенаторам, открывшим, по его словам, "новую страницу в истории" в процессе признания геноцида, и приветствовал деятельность армянских национальных институтов и отдельных лиц в этом направлении.
"Нам предстоит еще большая работа, чтобы воплотить в жизнь наши национальные чаяния", - заявил Гарегин II.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. 6 декабря 2018
Вчера, 04:47
Премьер Армении прокомментировал признание сенатом США геноцида армян
Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов. Резолюция, споры о которой велись десятилетиями, была проведена в палате представителей на фоне резкого ухудшения отношений Вашингтона с Анкарой из-за военной операции Турции в Сирии.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.
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12 декабря, 23:43
В Турции прокомментировали резолюцию США о признании геноцида армян
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеГарегин IIТурцияСШААрмения
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