Гарегин II приветствовал признание сенатом США геноцида армян

ЕРЕВАН, 13 дек – РИА Новости. Католикос всех армян Католикос всех армян Гарегин II приветствовал признание сенатом США армянского геноцида, сообщили в пресс-канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Сенат США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. В конце октября аналогичную резолюцию приняла палата представителей США.

"С удовлетворением узнали об этом решительном шаге сената США, который является важнейшим этапом в борьбе за восстановления исторической справедливости для нашего народа, подвергшегося геноциду", - говорится в послании католикоса, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что глава Армянской церкви выразил признательность сенаторам, открывшим, по его словам, "новую страницу в истории" в процессе признания геноцида, и приветствовал деятельность армянских национальных институтов и отдельных лиц в этом направлении.

"Нам предстоит еще большая работа, чтобы воплотить в жизнь наши национальные чаяния", - заявил Гарегин II.

Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов. Резолюция, споры о которой велись десятилетиями, была проведена в палате представителей на фоне резкого ухудшения отношений Вашингтона с Анкарой из-за военной операции Турции в Сирии.

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.