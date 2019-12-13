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В Киеве предрекли подписание договора о транзите газа с Россией
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РИА Новости

В Киеве предрекли подписание договора о транзите газа с Россией

14:55 13.12.2019
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© РИА Новости / СтрингерГазовое оборудование в Львовской области Украины
Газовое оборудование в Львовской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Москва и Киев подпишут в январе соглашение о транзите газа с учетом интересов обоих сторон, считает украинский министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель.
"Я могу сказать уверенно, что с января мы получим транзит газа с учетом украинских интересов. Сначала обсуждался один год, потом три, а сейчас потенциально смотрят на больший срок", - заявил министр в эфире телеканала "1+1".
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При этом Оржель добавил, что украинские власти по несколько раз в день обсуждают условия контракта с европейскими партнерами.
Он выразил мнение, что в случае срыва подписания соглашения Европа не в первый раз "окажется в зоне риска", а потому начнет поиск других источников поставок газа.

Ситуация с транзитом

Текущий контракт на транзит российского газа завершается в конце этого года.
На саммите в "нормандском формате", где состоялась первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, стороны обсуждали вопрос о продлении соглашения. Как заявил после переговоров украинский лидер, газовый вопрос "удалось разблокировать".
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Алексей ОржельСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаЭкономика
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