МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Москва и Киев подпишут в январе соглашение о транзите газа с учетом интересов обоих сторон, считает украинский министр энергетики и охраны окружающей среды Москва и Киев подпишут в январе соглашение о транзите газа с учетом интересов обоих сторон, считает украинский министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель.

"Я могу сказать уверенно, что с января мы получим транзит газа с учетом украинских интересов. Сначала обсуждался один год, потом три, а сейчас потенциально смотрят на больший срок", - заявил министр в эфире телеканала "1+1".

При этом Оржель добавил, что украинские власти по несколько раз в день обсуждают условия контракта с европейскими партнерами.

Он выразил мнение, что в случае срыва подписания соглашения Европа не в первый раз "окажется в зоне риска", а потому начнет поиск других источников поставок газа.

Ситуация с транзитом

Текущий контракт на транзит российского газа завершается в конце этого года.

Украины Владимира Путина и На саммите в "нормандском формате", где состоялась первая встреча президентов России Владимира Зеленского , стороны обсуждали вопрос о продлении соглашения. Как заявил после переговоров украинский лидер, газовый вопрос "удалось разблокировать".