В Киеве предрекли подписание договора о транзите газа с Россией

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Москва и Киев подпишут в январе соглашение о транзите газа с учетом интересов обоих сторон, считает украинский министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель.
"Я могу сказать уверенно, что с января мы получим транзит газа с учетом украинских интересов. Сначала обсуждался один год, потом три, а сейчас потенциально смотрят на больший срок", - заявил министр в эфире телеканала "1+1".
22 ноября, 08:00Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
При этом Оржель добавил, что украинские власти по несколько раз в день обсуждают условия контракта с европейскими партнерами.
Он выразил мнение, что в случае срыва подписания соглашения Европа не в первый раз "окажется в зоне риска", а потому начнет поиск других источников поставок газа.
Ситуация с транзитом
Текущий контракт на транзит российского газа завершается в конце этого года.
На саммите в "нормандском формате", где состоялась первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, стороны обсуждали вопрос о продлении соглашения. Как заявил после переговоров украинский лидер, газовый вопрос "удалось разблокировать".
21 ноября, 08:00Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Киев согласен получить выплату трех миллиардов долларов по решению арбитража в Стокгольме газом. Российская сторона, в свою очередь, настаивает, что для подписания нового контракта Украина должна отказаться от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.