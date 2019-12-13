Пол Маккартни рассказал про свой секретный рождественский альбом

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Пол Маккартни рассказал, что однажды записал секретный рождественский альбом "только для семьи", который он ставит раз в год, когда все родственники собираются вместе на праздник, . Пол Маккартни рассказал, что однажды записал секретный рождественский альбом "только для семьи", который он ставит раз в год, когда все родственники собираются вместе на праздник, сообщает NME.

Музыкант поделился этой информацией в эфире программы World at One.

"Много лет назад я подумал, что хороших рождественских песен очень мало. Через пару лет я записал в студии этот альбом", - рассказал музыкант.

Маккартни заверил ведущую передачи, что никогда не представит широкой публике свои инструментальные рождественские композиции, несмотря на то, что они очень нравятся его детям.

"Дети слушают их уже много лет, и теперь подошел через внуков", - добавил Маккартни.

У бывшего участника легендарной четверки пять детей и восемь внуков.