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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-13T14:52+0300
https://ria.ru/20191213/1562358896.html
Главная елка России
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РИА Новости

Главная елка России

14:26 13.12.2019 (обновлено: 14:52 13.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНовогодняя елка на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото
Новогодняя елка на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Новогодняя елка на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото
Традиция встречать Новый год с елкой появилась в России при Петре I. Однако после смерти императора от обычая отказались.
Первую публичную елку установили в здании Екатерингофского вокзала в Санкт-Петербурге лишь в 1852 году.
Позднее общественные елки начали ставить и в других присутственных местах, а представители дворянства, промышленники и купцы стали устраивали благотворительные новогодние праздники для детей.
До 1917 года зеленая красавица устанавливалась на Соборной площади Кремля, но только тогда, когда там встречали праздник члены царской семьи. За время правления Николая II такое случалось только два раза. Царская семья предпочитала справлять Новый год в Царском селе под Санкт-Петербургом. В годы Первой мировой войны украшение елки было запрещено, как "вражеская традиция". После Октябрьской революции этот запрет был отменен. Однако уже 1926 году украшение новогодней елки было признано антисоветским. Лишь в 1935 году она была реабилитирована: на Новый год был организован первый детский утренник с наряженной лесной красавицей.
В 1938 году огромная 15-метровая елка с десятью тысячами украшений и игрушек появилась в Москве, в Колонном зале Дома Союзов. Ее стали устанавливать ежегодно и проводить там детские новогодние праздники, получившие название "новогодние елки". С 1976 года главной новогодней елью страны стало дерево, установленное в Кремлевском дворце съездов (с 1992 года – Государственный Кремлевский дворец). Живую "дворцовую" елку почти всегда рубили в Истринском лесничестве.
В декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина возродилась дореволюционная традиция ставить елку в новогодние праздники на Соборной площади Кремля.
Живую елку на Соборной площади устанавливали с 1996 по 2001 годы. В 2001 году отступить от традиций заставили сильные морозы: при очень низкой температуре ветви ели становятся хрупкими и ломкими. Тогда на Соборной площади впервые появилось искусственное дерево.
В 2005 году после четырехлетнего перерыва живая хвойная красавица вернулась на Соборную площадь. В 2005 и 2006 годах главную елку страны отправляли в Кремль с родины Деда Мороза – Великого Устюга.
С 2007 года новогодние елки в Кремль доставляются из Подмосковья.
Ель для Кремля выбирается по строжайшим стандартам – у нее должны быть ровный ствол, пирамидальная форма, пушистые ветки с размахом у основания в 9 метров, рост – не менее 30 метров. Большую роль играет и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось, поскольку стоять ему придется три недели.
Ель забракуют, если на стволе найдут мох или лишайники, а также дупла. Стоять елка должна на опушке, откуда ее проще вывезти.
Специальная комиссия в течение нескольких недель осматривает подмосковные леса в поисках ели. Из двух-трех выбирают главную, а оставшиеся становятся дублерами.
В Москву елку доставляет специальный автопоезд. В Кремль новогоднюю красавицу торжественно ввозят через Спасские ворота, которые в обычные дни закрыты для проезда автотранспорта.
В 2010 году впервые новогоднее дерево для Кремля освятил представитель Русской православной церкви.
Главную новогоднюю ель России, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля в канун 2019 года, выбрали на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области.
Возраст дерева составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей – 6 метров.
Спилили ель 13 декабря, а уже 15 декабря она отправится в Москву на специальном автопоезде.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Новый год—2020Новый ГодДед МорозРоссияпраздникСправки
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