Главная елка России

Ель для Кремля выбирается по строжайшим стандартам – у нее должны быть ровный ствол, пирамидальная форма, пушистые ветки с размахом у основания в 9 метров, рост – не менее 30 метров. Большую роль играет и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось, поскольку стоять ему придется три недели.