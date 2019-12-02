Главную новогоднюю ель страны отправят в Москву 15 декабря

По ее словам, выбирать дерево начали еще летом. "По заданным параметрам из нескольких десятков деревьев была выбрана ель на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области. Возраст дерева составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей – 6 метров", - сказала она.