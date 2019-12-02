Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-02T15:13+0300
https://ria.ru/20191202/1561853500.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154856/00/1548560082_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3b39933f85d570aae5a38d696d558a68.jpg
РИА Новости

Главную новогоднюю ель страны отправят в Москву 15 декабря

15:13 02.12.2019
154
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНовогодняя елка на Соборной площади Московского Кремля
Новогодняя елка на Соборной площади Московского Кремля
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Новогодняя елка на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты Управления делами президента России выбрали главную новогоднюю елку, которая украсит Соборную площадь Кремля, дерево будет отправлено в Москву 15 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.
По ее словам, выбирать дерево начали еще летом. "По заданным параметрам из нескольких десятков деревьев была выбрана ель на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области. Возраст дерева составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей – 6 метров", - сказала она.
Крылова рассказала, что спилят ель 13 декабря, а уже 15 декабря она отправится в Москву на специальном автопоезде.
Мужчина упаковывает подарок
27 ноября, 05:26Новый год—2020
Подарки детям на Новый год: что стоит, а что не стоит дарить
101025
Обсудить 0
Новый год—2020Елена КрыловаМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
МакКенна Картер
У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Пострадавшая при ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае во время транспортировки в реанимобиль
Медведев дал поручения по перевозке пострадавших в Забайкалье в Москву
Дед Мороз на территории своей резиденции в селе Нелжа
Дед Мороз рассказал, как правильно встретить 2020 год
Новый логотип компании Лаборатория Касперского
"Лаборатория Касперского" обнаружила утечку данных клиентов отелей
Сотрудник полиции
В Омске женщина ранила сожителя, переодевшись в "бородача"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В Амстердаме пройдут слушания по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"
Итальянская полиция
Италия выдворила двоих иностранцев из соображений госбезопасности
Здание правительства РФ
Правительство утвердило правила поощрения эффективных губернаторов
Аэропорт Домодедово
Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимной угрозы "минирования"
Дед Мороз из Великого Устюга
Дед Мороз рассказал, что хотел бы подарить Путину
Рафаэль Гросси
В МАГАТЭ для нового главы организации исполнили танго
Санаторий Курпаты
Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса
Рафаэль Гросси на заседании совета МАГАТЭ в Вене
Новый глава МАГАТЭ назвал Иран приоритетным вопросом агентства
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
В Минске подтвердили дату и место встречи Медведева и Румаса
Руки ребенка и матери
В Подмосковье женщина родила девятого ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
17:32Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря
17:29Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына
17:27Эксперт пожаловался на нехватку кадров в туризме
17:22Угроза минирования в аэропорту "Домодедово" не подтвердилась
17:20Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе
17:17Путин подписал закон о применении электрошокеров транспортной полицией
Лента новостейМолния