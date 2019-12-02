Главную новогоднюю ель страны отправят в Москву 15 декабря

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты Управления делами президента России выбрали главную новогоднюю елку, которая украсит Соборную площадь Кремля, дерево будет отправлено в Москву 15 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.
По ее словам, выбирать дерево начали еще летом. "По заданным параметрам из нескольких десятков деревьев была выбрана ель на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области. Возраст дерева составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей – 6 метров", - сказала она.
Крылова рассказала, что спилят ель 13 декабря, а уже 15 декабря она отправится в Москву на специальном автопоезде.