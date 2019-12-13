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В ЛНР заявили о прибытии бронетехники силовиков к участкам отвода сил
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РИА Новости

В ЛНР заявили о прибытии бронетехники силовиков к участкам отвода сил

14:12 13.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 дек — РИА Новости. Украинские силовики подводят технику к участкам разведения сил и средств у населенных пунктов Золотое и Станица Луганская в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Ранее в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР заявили журналистам, что украинские силовики вернулись на свои позиции на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской в Донбассе.
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"Нами отмечается прибытие техники ВС Украины в районы разведения сил и средств", - заявил Осадчий журналистам.
По его словам, на этой неделе Народная милиция получила данные о семи единицах бронетехники на подконтрольной Киеву территории Золотого и двух БТР-80 в районе Станицы Луганской. Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР добавил, что также бронетехника зафиксирована в районе подконтрольных Киеву Кряковки и Луганского у линии соприкосновения.
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"Противник продолжает наращивать силы и средства на линии соприкосновения, а также размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей", - сказал Осадчий.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В ЛНР заявили о возвращении силовиков на участок отвода сил в Донбассе
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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