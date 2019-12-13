В ЛНР заявили о прибытии бронетехники силовиков к участкам отвода сил

ЛУГАНСК, 13 дек — РИА Новости. Украинские силовики подводят технику к участкам разведения сил и средств у населенных пунктов Золотое и Станица Луганская в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Украинские силовики подводят технику к участкам разведения сил и средств у населенных пунктов Золотое и Станица Луганская в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий

Ранее в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР заявили журналистам, что украинские силовики вернулись на свои позиции на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской в Донбассе.

"Нами отмечается прибытие техники ВС Украины в районы разведения сил и средств", - заявил Осадчий журналистам.

По его словам, на этой неделе Народная милиция получила данные о семи единицах бронетехники на подконтрольной Киеву территории Золотого и двух БТР-80 в районе Станицы Луганской. Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР добавил, что также бронетехника зафиксирована в районе подконтрольных Киеву Кряковки и Луганского у линии соприкосновения.

"Противник продолжает наращивать силы и средства на линии соприкосновения, а также размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей", - сказал Осадчий.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года.