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В Петербурге водитель сбил женщину с ребенком
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РИА Новости

В Петербурге водитель сбил женщину с ребенком

14:12 13.12.2019 (обновлено: 14:13 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Водитель сбил женщину с маленьким ребенком в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Водитель автомобиля "ВАЗ-2114" около 11.10 часов совершил наезд на женщину с полуторагодовалым ребенком у дома 4 по Ленской улице", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, состояние женщины удовлетворительное, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
Обстоятельства ДТП уточняются, ведется проверка.
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Красногвардейский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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