В Петербурге водитель сбил женщину с ребенком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Водитель сбил женщину с маленьким ребенком в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Водитель автомобиля "ВАЗ-2114" около 11.10 часов совершил наезд на женщину с полуторагодовалым ребенком у дома 4 по Ленской улице", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, состояние женщины удовлетворительное, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
Обстоятельства ДТП уточняются, ведется проверка.