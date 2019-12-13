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2019-12-13T13:57+0300
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Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта
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РИА Новости

Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта

13:51 13.12.2019 (обновлено: 13:57 13.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.
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"Представляется, что действующая система технического осмотра ввиду значительных сущностных и технических изъянов направлена не на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а является на сегодняшний день дополнительным финансовым обременением для владельцев транспортных средств... Представляется обоснованным расширить перечень транспортных средств, не подпадающих под действие законодательства о техническом осмотре в целях исключения проведения обязательного технического осмотра для транспортных средств, используемых гражданами - физическими лицами для личных нужд", - говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы инициативы подчеркивают, что реализация положений проекта направлена на совершенствование действующего регулирования в сфере техосмотра транспортных средств и улучшение положения физических лиц - собственников транспорта, использующих его в личных целях.
Технический осмотр автомобиля
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В свою очередь комитет Госдумы по транспорту и строительству отмечает, что за последнее время наблюдается рост количества ДТП по причине технической неисправности автомобилей. Кроме того, подчеркивают в комитете, есть риски роста количества таких ДТП в ближайшие годы по причине "старения" в регионах парка транспортных средств, принадлежащих физлицам.
"Основная часть таких транспортных средств отнесена к категории М1. По данным аналитического агентства "Автостат" средний возраст транспортных средств категории М1 в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года составляет 13 лет. К 2020 году доля легковых автомобилей старше 10 лет составит 26,6 процента. Полагаем, что отсутствие контроля за техническим состоянием значительного количества транспортных средств отрицательно скажется на безопасности дорожного движения", - говорится в заключении комитета на законопроект.
Правительство законопроект также не поддержало.
10002353
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АвтостатСергей МироновСправедливая РоссияМоскваРоссияГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Конечно. Такую кормушку резать не дадут.
13 декабря, 14:43
Константин Сигмин
2500001
В Белорусии этот вопрос давно решил президент Лукашенко , отменив для частного сектора ежегодный тех.осмотр личного транспорта. А Путин решая Мировые проблемы не в состоянии решить отмену тех.осмотра для физических лиц.
13 декабря, 16:06
Иван Челышков
1600000
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