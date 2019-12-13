Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.

"Представляется, что действующая система технического осмотра ввиду значительных сущностных и технических изъянов направлена не на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а является на сегодняшний день дополнительным финансовым обременением для владельцев транспортных средств... Представляется обоснованным расширить перечень транспортных средств, не подпадающих под действие законодательства о техническом осмотре в целях исключения проведения обязательного технического осмотра для транспортных средств, используемых гражданами - физическими лицами для личных нужд", - говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы подчеркивают, что реализация положений проекта направлена на совершенствование действующего регулирования в сфере техосмотра транспортных средств и улучшение положения физических лиц - собственников транспорта, использующих его в личных целях.

В свою очередь комитет Госдумы по транспорту и строительству отмечает, что за последнее время наблюдается рост количества ДТП по причине технической неисправности автомобилей. Кроме того, подчеркивают в комитете, есть риски роста количества таких ДТП в ближайшие годы по причине "старения" в регионах парка транспортных средств, принадлежащих физлицам.

"Основная часть таких транспортных средств отнесена к категории М1. По данным аналитического агентства "Автостат" средний возраст транспортных средств категории М1 в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года составляет 13 лет. К 2020 году доля легковых автомобилей старше 10 лет составит 26,6 процента. Полагаем, что отсутствие контроля за техническим состоянием значительного количества транспортных средств отрицательно скажется на безопасности дорожного движения", - говорится в заключении комитета на законопроект.