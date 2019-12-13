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Ростехнадзор назвал причину 90% аварий в промышленности
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РИА Новости

Ростехнадзор назвал причину 90% аварий в промышленности

14:05 13.12.2019
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© Фото : пресс-служба РостехнадзораРуководитель Ростехнадзора Алексей Алешин
Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин
© Фото : пресс-служба Ростехнадзора
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Количество аварий на промышленных предприятиях на сегодняшний день снизилось на 13% - до 138 по сравнению с 2018 годом, 90% таких случаев происходит из-за человеческого фактора, заявил в интервью РИА Новости глава Ростехнадзора Алексей Алешин.
"Количество аварий на промышленных предприятиях на сегодняшний день снизилось на 13% - до 138 по сравнению с 2018 годом. Число аварий сокращается на всех направлениях. Что касается случаев со смертельным исходом, то по сравнению с прошлым годом их стало на 5% меньше – 152 случая. При этом число погибших непосредственно в результате аварий составляет лишь 11% от общего числа смертельно травмированных на производстве. Остальное - несчастные случаи, причиной которых является пресловутый человеческий фактор", - сказал глава ведомства.
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Как объяснил Алешин, основными проблемами, ведущими к гибели работников на предприятиях, являются: недостаточная квалификация специалистов и руководителей разного уровня, умышленное игнорирование требований промышленной безопасности, а также слабый производственный контроль на предприятиях. "Если говорить об авариях, то и здесь 90% случаев обусловлено теми же причинами", - отметил он.
Также он сообщил, что по состоянию на 10 декабря больше всего аварий выявлено на подъёмных сооружениях, объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. При этом наибольшее количество смертельных случаев в горнорудной промышленности. Наиболее позитивная картина, традиционно в атомном надзоре. Хорошие показатели у энергетиков.
Читайте полный текст интервью Алексея Алешина >>
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Алексей АлешинРостехнадзорРоссияПроисшествия
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