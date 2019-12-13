Алексей Алешин: авария на "Дружбе" не связана с работой оборудования

Громким событием уходящего года стало загрязнение нефтепровода "Дружба" , и правительство поручило Ростехнадзору проверить, были ли нарушены нормы безопасности на объектах системы "Транснефти". Руководитель ведомства Алексей Алешин рассказал в интервью РИА Новости о результатах проведенной работы и объяснил, почему стоит обновить нормативную базу промышленной безопасности в рамках регуляторной гильотины. Беседовала Александра Крыжановская.

— В декабре всегда принято подводить итоги, можете обозначить основные результаты уходящего года?

— Прежде всего хотелось бы отметить, что привычная уже положительная динамика последних лет характерна и для нынешнего года. Количество аварий на промышленных предприятиях на сегодняшний день снизилось на 13% — до 138 по сравнению с 2018 годом. Число аварий сокращается на всех направлениях.

Что касается случаев со смертельным исходом, то по сравнению с прошлым годом их стало на 5% меньше – 152 случая. При этом число погибших непосредственно в результате аварий составляет лишь 11% от общего числа смертельно травмированных на производстве. Остальное — несчастные случаи, причиной которых является пресловутый человеческий фактор.

Недостаточная квалификация специалистов и руководителей разного уровня, умышленное игнорирование требований промышленной безопасности, а также слабый производственный контроль на предприятиях – основные проблемы, ведущие к гибели работников. Если говорить об авариях, то и здесь 90% случаев обусловлены теми же причинами.

По состоянию на 10 декабря больше всего аварий выявлено на подъемных сооружениях, объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. При этом наибольшее количество смертельных случаев в горнорудной промышленности. Наиболее позитивная картина традиционно в атомном надзоре. Хорошие показатели у энергетиков.

— Пожалуй, к крупному чрезвычайному происшествию в промышленной отрасли в этом году относится загрязнение нефти на нефтепроводе "Дружба". Какая работа была проведена Ростехнадзором и какие меры по контролю трубопроводов принимает ведомство на регулярной основе?

— Мы провели внеплановые выездные проверки опасных производственных объектов нефтепровода "Дружба", а также объектов сдачи нефти в нефтепровод. В области промышленной безопасности мы выявили и предписали устранить 365 нарушений. В рамках административной ответственности на проверяемые организации наложены штрафы на сумму 502 тысячи рублей.

Если говорить о пунктах учета нефти, то они относятся к средствам измерений и надзор за ними возложен на Росстандарт. Вместе с тем по поручению правительства Ростехнадзор совместно с Росстандартом провели проверки этих технических устройств.

Хотел бы особо подчеркнуть — по результатам проведенных проверок нарушений требований промышленной безопасности, которые могли бы стать причиной загрязнения, не выявлено.

Но мы предлагаем усовершенствовать нормативно-правовое регулирование в этой сфере.

— Могли бы вы оценить ущерб от влияния хлорорганических соединений на состояние труб и технического оборудования?

— В связи с тем, что по объектам "Транснефти" не был зафиксирован отказ или вывод оборудования в ремонт из-за ухудшенного качества нефти, говорить о прямом технологическом ущербе не представляется возможным.

Для минимизации рисков сбоя в работе оборудования опасных производственных объектов нефтепроводов, вызванного попаданием хлорорганических соединений, мы предложили провести дополнительные работы по внутритрубной диагностике с устранением возможных недопустимых дефектов, если они будут выявлены. Мы рекомендовали своим территориальным органам уделить особое внимание этим вопросам при проведении проверок.

Сама проверка качества нефти не входит в полномочия Ростехнадзора. Однако соблюдение требований промышленной безопасности и возможные последствия от влияния на технологическое оборудование загрязнений остаются на контроле.

— Каковы итоги модернизации НПЗ в рамках четырехстороннего соглашения Ростехнадзора, ФАС, Росстандарта и нефтяных компаний? Есть ли проблемы у Антипинского, Афипского и Марийского НПЗ после смены собственника?

— К настоящему времени из 117 установок вторичной переработки нефти, предусмотренных соглашениями, введены в эксплуатацию 63. Сроки введения ограничены 2022 годом.

Если говорить о заводах отдельно, то Антипинским НПЗ исполнены обязательства в полном объеме. Марийский НПЗ не выполнил ввод в эксплуатацию четырех установок вторичной переработки нефти, с учетом объективных причин, помешавших этому, сроки пересмотрены. Афипским НПЗ в настоящее время проводятся работы по строительству установки гидроочистки дизельного топлива и установки гидрокрекинга, ввод в эксплуатацию в 2020 году.

— По вашему мнению, есть ли смысл актуализировать четырехстороннее соглашение?

— Мы подписывали это соглашение, когда не было санкций и нефтяной рынок был другим, поэтому смысл пересмотреть соглашение есть, однако это предложение должно идти от Минэнерго. Надо сказать, что такая идея витает в воздухе, и если она будет обсуждаться, то мы ее поддержим.

— Сейчас запущен механизм регуляторной гильотины. Много ли избыточных правовых актов по линии Ростехнадзора? Какие предложения внесены?

— Регуляторная гильотина не подразумевает, что все отменяемые акты являются избыточными. Целью реформирования является устранение избыточных требований или их актуализация. Мы подготовили и внесли в правительство проект постановления, который предусматривает отмену 76 актов Ростехнадзора. Об итоговом уровне сокращений можно будет говорить только ближе к середине 2020 года, а с 1 января 2021 года они вступят в силу.

— Насколько эффективно в атомной отрасли соблюдаются нормы безопасности? Есть ли вещи, которые требуется совершенствовать?

— Термин "эффективность" здесь не совсем подходит, поскольку обязательные требования либо соблюдаются, либо нет. После чернобыльской аварии происшествий, связанных с выбросами радиации и с заражениями, не было, поэтому с этой точки зрения у нас эффект достигнут. Надзор в атомной отрасли обеспечен на самом высоком уровне. Фиксируемые нарушения минимальны.

Краеугольным камнем системы эффективности атомного надзора являются федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии, обязательные для исполнения. Нас неоднократно проверяло МАГАТЭ, и оценка всегда была самой положительной. Более того, МАГАТЭ рекомендует наши наработки для внедрения в других странах.

Но это не означает, что нам не надо теперь ничего делать. Мы постоянно совершенствуем правила, требования и рекомендации.

— Росатом реализует крупный проект "Прорыв" по новым технологиям для атомной энергетики будущего. Планируется, в частности, построить опытно-демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. Как идет подготовка к выдаче Ростехнадзором Росатому лицензии на строительство реакторной установки?

— В 2016 году по заявлению Сибирского химического комбината Ростехнадзором была организована экспертиза безопасности БРЕСТ-ОД-300, завершение экспертизы ожидается в первой половине 2020 года.

Также был выполнен анализ действующих федеральных норм и правил в области использования атомной энергии на предмет возможного применения их требований для проекта БРЕСТ-ОД-300. Установлено, что требуется разработка новых норм и правил в области использования атомной энергии и доработка действующих.

По результатам экспертизы заявитель провел доработку обосновывающих безопасность документов и выполнил большой объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в обоснование проекта.

По результатам завершения экспертизы безопасности и при условии завершения разработки новых норм и правил может быть принято решение о выдаче лицензии.

— Так как тема Арктики сейчас активно обсуждается и готовится законопроект о морских нефтегазовых объектах, какие предложения есть у Ростехнадзора по созданию госкомпании, которая будет контролировать работу недропользователей на шельфе?

— Тема Арктики многогранна, и одним из актуальных вопросов является тема государственного регулирования вопросов безопасности морских нефтегазовых объектов. Для этого был разработан проект закона "О морских нефтегазовых объектах", который предусматривает наличие специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Если такая ответственность будет возложена на Ростехнадзор, то мы готовы за это взяться. Но этот вопрос находится в компетенции правительства. Кстати, в мире пока только Норвегии удалось возложить государственный надзор на один орган. Вопрос действительно очень сложный. Что касается создания дополнительной компании, которая будет контролировать работу недропользователей на шельфе, мы целесообразности в этом не видим.

— В прошлом году вы рассказали о коррупционных проявлениях в ведомстве. Как ситуация обстоит в 2019 году? Удалось ли урегулировать вопрос низких зарплат в регионах?

— Коррупция – это вирус, от которого необходимо избавляться всеми возможными способами. Если говорить о цифрах, то в этом году коррупционных проявлений было восемь, в прошлом году на одно больше. Из них один случай в центральном аппарате, семь — в территориальных органах.

Конечно, низкие зарплаты при больших правах и обязанностях создают почву для коррупционных проявлений, но они не являются определяющими. Мы поднимаем вопрос оплаты труда своих сотрудников на разных форумах и совещаниях, но, в соответствии с государственными правилами, зарплаты не могут в одном органе повысить, а в другом нет. Решение всегда будет комплексным.

Однако мы не сидим сложа руки и стараемся работать на упреждение. Передаем результаты наших внутренних расследований в правоохранительные органы, подробно изучаем каждый случай и отсекаем возможности повторения преступных схем на конкретных участках.

Кроме того, для того чтобы исключить риск коррупционных проявлений, мы системно подходим к работе по устранению, если так можно выразиться, технических возможностей давать и получать взятки. Одним из элементов этой работы является широкомасштабная цифровизация. Внедрение систем дистанционного контроля и приложения "Электронный инспектор" в значительной степени позволит сократить число проверок. Этому будет способствовать минимизация количества прямых контактов инспектора с организацией и резкого снижения значимости его персональных решений.

— Когда заработает система дистанционного контроля и "Электронного инспектора"?

— Система дистанционного контроля уже успешно прошла испытание в различных отраслях. Теперь для того, чтобы она заработала, необходимо получить юридическое закрепление. Мы уже внесли предложение в новый закон "О промышленной безопасности", который, как ожидается, будет принят в следующем году. Сразу после этого начнется активное внедрение системы. Похожая ситуация с "Электронным инспектором".

С точки зрения софта все готово, понадобится определенное техническое перевооружение. Но этот вопрос тоже в работе.

— На правительственном совещании вы сказали, что была направлена заявка о выделении дополнительного финансирования на модернизацию IT-инфраструктуры Ростехнадзора. О каких объемах финансирования идет речь?

— Во-первых, нам необходимо создать цифровую платформу. Во-вторых, потребуется замена программ и старой техники, которая эксплуатируется много лет. В рамках цифровой платформы эти средства уже запланированы в объеме порядка 660 миллионов рублей на два года. Что касается компьютеров и всего, что с этим связано, по нашим расчетам, на три года необходимо порядка 1,8 миллиарда рублей. Заявки уже сделаны, профильным ведомствам правительством дано поручение их проработать. Надеемся, что в весеннюю или осеннюю сессию изменения в бюджет будут внесены.

— В этом году Ростехнадзор отмечает трехсотлетие. В свое время учреждение Берг-коллегии произвело своего рода революцию. Что значит для ведомства эта дата и что можно отнести к революционным идеям сегодня?