ЦБ пятый раз за год понизил ключевую ставку

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25 процента годовых, следует из сообщения регулятора.
ЦБ принял такое решение на фоне замедления инфляции, которое происходит быстрее прогноза.
Регулятор ожидает, что по итогам года инфляция составит 2,9-3,2%, в 2020 году — 3,5-4%.
В заявлении указано, что ЦБ будет оценивать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в первой половине 2020 года.
Банк России в июне, июле и сентябре снижал ключевую ставку по 0,25 процентного пункта, в результате чего она достигла семи процентов годовых, что стало минимальным уровнем с апреля 2014 года.
Очередное снижение — сразу на 0,5 процентного пункта — состоялось в конце октября.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Ее ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.