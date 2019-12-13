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2019-12-13T23:31+0300
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ЦБ пятый раз за год понизил ключевую ставку
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РИА Новости

ЦБ пятый раз за год понизил ключевую ставку

13:50 13.12.2019 (обновлено: 23:31 13.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25 процента годовых, следует из сообщения регулятора.
ЦБ принял такое решение на фоне замедления инфляции, которое происходит быстрее прогноза.
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27 октября, 08:00
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Регулятор ожидает, что по итогам года инфляция составит 2,9-3,2%, в 2020 году — 3,5-4%.
В заявлении указано, что ЦБ будет оценивать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в первой половине 2020 года.
Банк России в июне, июле и сентябре снижал ключевую ставку по 0,25 процентного пункта, в результате чего она достигла семи процентов годовых, что стало минимальным уровнем с апреля 2014 года.
Очередное снижение — сразу на 0,5 процентного пункта — состоялось в конце октября.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Ее ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
Председатель правления банка Уралсиб Константин Бобров
24 октября, 18:04
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ключевая ставкаЦентральный Банк РФМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ну да, сказки про дешевеющие кредиты... Как были так и остаются. А вот вклады просели на 1,5 % минимум. Да и про инфляцию - такое вранье...
13 декабря, 14:16
Дик Котов
43000021
Сказку слышу, ипотечные ниже плинтуса упали, лично рефинансировался с 15 до 9%. Год назад проценты по кредитным картам могли достигать 40%, сейчас менее 20%, кредит наличными или на что-то конкретное можно взять под 10%, авто под 3% годовых, а тазик вообще под 0%.
13 декабря, 14:30
ДФДед Филарет
17000111
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