Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-13T17:17+0300
https://ria.ru/20191213/1562356528.html
Впервые в России. Зачем нужен нацпроект "Культура"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156234/42/1562344246_3:0:1439:808_1036x0_80_0_0_68c4d362ac1b17d58ec1b80dd79eec4d.jpg
РИА Новости

Впервые в России. Зачем нужен нацпроект "Культура"

17:17 13.12.2019
737
© Предоставлено Министерством культуры РФНациональный проект "Культура"
Национальный проект Культура
© Предоставлено Министерством культуры РФ
В мае 2018 года российский президент Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Этот документ определил национальные проекты, в том числе, основные направления в культурной сфере. Культура впервые вошла в список национальных приоритетов.

"Впервые мы создали соответствующий национальный проект, он направлен на то, чтобы сделать события в сфере культуры более доступными для людей в разных уголках нашей страны", – сказал глава правительства Дмитрий Медведев, выступая в апреле 2019 перед депутатами Госдумы.

Нацпроект реализуется с 1 января 2019 до 31 декабря 2024 года, он должен обеспечить доступ российским гражданам и иностранным гостям к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. Планируется реконструировать, отреставрировать и переоснастить культурные объекты по всей стране, создать сеть виртуальных концертных залов, обновить библиотеки и кинозалы, капитально отремонтировать 40 детских театров.
© Предоставлено Министерством культуры РФОсновные направления Национального проекта "Культура"
Основные направления Национального проекта Культура
© Предоставлено Министерством культуры РФ
Основные направления Национального проекта "Культура"
Общий бюджет нацпроекта составит 113,5 миллиарда рублей, причем 84 миллиарда выделено на федеральный проект "Культурная среда", 22,6 миллиарда – на проект "Творческие люди", 6,8 миллиарда – на проект "Цифровая культура".

Направление "Культурная среда"

Помещение модельной библиотеки
Вчера, 16:11Культура
Центр образования и место для общения. Что такое модельная библиотека
Строительство и развитие домов культуры – одна из главных задач, которые реализуются в рамках нацпроекта.

"Мы хотим, чтобы в возрожденных ДК собирались люди самых разных национальностей, семьи, селяне, земляки, проводили свой досуг и общались, чтобы здесь же возрождались родные традиции, народные промыслы", – заявил в ноябре 2019 министр культуры Владимир Мединский.

По словам министра, сегодня уже видно, насколько появление новых, обновленных ДК на селе влияет на живой интерес к культуре и занятию творчеством. "В приоритете у нас субъекты Северного Кавказа и Дальнего Востока, где исторически с Советских времен эта тема была недофинансирована", – добавил он.

Направление "Творческие люди"

Музыканты Российского национального молодежного симфонического оркестра
Вчера, 16:10Культура
Юные оркестранты и любительские хоры. Кто они – творческие люди?
Летом 2019 года в разных российских регионах прошли кампусы для волонтеров, желающих принять участие в восстановлении и сохранении памятников истории культуры.

"Это один из самых крупных проектов программы "Волонтеры культуры", которая реализуется в рамках национального проекта", – рассказала журналистам администратор национального проекта, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

По словам Яриловой, волонтеры получают возможность не только познакомиться с этими историческими местами, но и поучаствовать в практических работах по воссозданию облика улиц, прилегающих к объектам культурного наследия.

Направление "Цифровая культура"

Зрители смотрят трансляцию в виртуальном концертном зале
Вчера, 16:10Культура
Виртуальная музыка. Онлайн-концерты для жителей небольших городов
Искусство должно стать более доступным – именно для этого в рамках нацпроекта "Культура" стартовал проект Всероссийский виртуальный концертный зал и мультимедийный цифровой гид по экспозициям музеев России Artefact, к которому присоединились почти 350 музеев и выставочных залов.
По словам главы российского правительства Дмитрия Медведева, люди "стали чаще посещать музеи не только виртуально, что, конечно, само по себе неплохо, но и реально". В 2018 году в музеи пришло около 150 миллионов человек, это на 30 миллионов больше, чем в предыдущий период, – отметил Дмитрий Медведев.
100010
Обсудить 0
КультураРоссияДмитрий МедведевМинистерство культуры РФВладимир МединскийВладимир Путин
Рекомендуем
Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин
Алексей Алешин: авария на "Дружбе" не связана с работой оборудования
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Игорь Орлов: все годы я делал работу, за которую мне не стыдно
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Владимир Мединский: нельзя кормиться с руки власти и покусывать ее
Заместитель председателя правления, финансовый директор АО НК КазМунайГаз Даурен Карабаев
Финдиректор КМГ: важно привлечь качественных инвесторов в экономику
Линии электропередачи во Львовской области
Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ
Пассажирский самолет в небе
В Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией
Блок художественных марок Погибшим за правду, посвященный памяти журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибшим в Донбассе
В ЛНР выпустят марки, посвященные погибшим журналистам ВГТРК
Президент РФ Владимир Путин проводит очередное совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК. 4 декабря 2019
Путин заявил, что текущих мер по поддержанию рождаемости недостаточно
Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник
Александр Стерник: включить Казахстан в "Силу Сибири" технически можно
Председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин
Ефим Басин: строительная отрасль — на пути стратегического обновления
Уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и Восточного партнерства Дирк Визе
Дирк Визе: разногласия между Россией и ФРГ – только политические
Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин
Фурсин: Москва предлагает предпринимателям поддержку во всех сферах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Триумф Бориса Джонсона: история ведет желающих, а остальных — тащит
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Глава ЯНАО: нет препятствий, чтобы сделать наши города комфортными
Министр финансов РФ Антон Силуанов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Программа "8,5": большая помощь малому бизнесу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали Киев за заявления о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
00:49В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе
00:34Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
Лента новостейМолния