Впервые в России. Зачем нужен нацпроект "Культура"

В мае 2018 года российский президент Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Этот документ определил национальные проекты, в том числе, основные направления в культурной сфере. Культура впервые вошла в список национальных приоритетов.

"Впервые мы создали соответствующий национальный проект, он направлен на то, чтобы сделать события в сфере культуры более доступными для людей в разных уголках нашей страны", – сказал глава правительства Дмитрий Медведев, выступая в апреле 2019 перед депутатами Госдумы.

Нацпроект реализуется с 1 января 2019 до 31 декабря 2024 года, он должен обеспечить доступ российским гражданам и иностранным гостям к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. Планируется реконструировать, отреставрировать и переоснастить культурные объекты по всей стране, создать сеть виртуальных концертных залов, обновить библиотеки и кинозалы, капитально отремонтировать 40 детских театров.

© Предоставлено Министерством культуры РФ Основные направления Национального проекта "Культура" © Предоставлено Министерством культуры РФ Основные направления Национального проекта "Культура"

Общий бюджет нацпроекта составит 113,5 миллиарда рублей, причем 84 миллиарда выделено на федеральный проект "Культурная среда", 22,6 миллиарда – на проект "Творческие люди", 6,8 миллиарда – на проект "Цифровая культура".

Направление "Культурная среда"

Строительство и развитие домов культуры – одна из главных задач, которые реализуются в рамках нацпроекта.

"Мы хотим, чтобы в возрожденных ДК собирались люди самых разных национальностей, семьи, селяне, земляки, проводили свой досуг и общались, чтобы здесь же возрождались родные традиции, народные промыслы", – заявил в ноябре 2019 министр культуры Владимир Мединский.

По словам министра, сегодня уже видно, насколько появление новых, обновленных ДК на селе влияет на живой интерес к культуре и занятию творчеством. "В приоритете у нас субъекты Северного Кавказа и Дальнего Востока, где исторически с Советских времен эта тема была недофинансирована", – добавил он.

Направление "Творческие люди"

Летом 2019 года в разных российских регионах прошли кампусы для волонтеров, желающих принять участие в восстановлении и сохранении памятников истории культуры.

"Это один из самых крупных проектов программы "Волонтеры культуры", которая реализуется в рамках национального проекта", – рассказала журналистам администратор национального проекта, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

По словам Яриловой, волонтеры получают возможность не только познакомиться с этими историческими местами, но и поучаствовать в практических работах по воссозданию облика улиц, прилегающих к объектам культурного наследия.

Направление "Цифровая культура"

Искусство должно стать более доступным – именно для этого в рамках нацпроекта "Культура" стартовал проект Всероссийский виртуальный концертный зал и мультимедийный цифровой гид по экспозициям музеев России Artefact, к которому присоединились почти 350 музеев и выставочных залов.