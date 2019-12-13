Впервые в России. Зачем нужен нацпроект "Культура"

"Впервые мы создали соответствующий национальный проект, он направлен на то, чтобы сделать события в сфере культуры более доступными для людей в разных уголках нашей страны", – сказал глава правительства Дмитрий Медведев, выступая в апреле 2019 перед депутатами Госдумы.
Направление "Культурная среда"
"Мы хотим, чтобы в возрожденных ДК собирались люди самых разных национальностей, семьи, селяне, земляки, проводили свой досуг и общались, чтобы здесь же возрождались родные традиции, народные промыслы", – заявил в ноябре 2019 министр культуры Владимир Мединский.
Направление "Творческие люди"
"Это один из самых крупных проектов программы "Волонтеры культуры", которая реализуется в рамках национального проекта", – рассказала журналистам администратор национального проекта, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.