Мединский рассказал Путину о ходе реализации нацпроекта "Культура"

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал главе государства Владимиру Путину о промежуточных результатах реализации нацпроекта "Культура" в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

По слова Мединского, укрепление культурных традиций, духовных и национальных ценностей лежит в основе нацпроекта "Культура", который призван укрепить национальное единство и увеличить доступность культуры.

"Прежде всего, особе внимание в нацпроекте "Культура" уделяется селу, развитию домов культуры. Мы хотим, чтобы в возрожденных ДК собирались люди самых разных национальностей, семьи, селяне, земляки, проводили свой досуг и общались, чтобы здесь же возрождались родные традиции, народные промыслы. Мы вживую видим сегодня, насколько появление новых, обновленных ДК на селе влияет на живой интерес к культуре и занятию творчеством. По понятным причинам, в приоритете у нас субъекты Северного Кавказа и Дальнего Востока, где исторически с Советских времен эта тема была недофинансирована", - сказал он.

По словам министра культуры, большое внимание уделяется и библиотекам, которые "уже давно не книгохранилище и не пункты книгообмена", отметив, что с успехом реализуется принцип мобильных библиотек для малых городов и для села. Также он указал, что проводится комплексная реновация 30 самых знаковых для регионов учреждения национальной культуры, проводится реконструкция и капремонт национальных музеев в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

"Сорок детских театров в целом реконструируются в рамках проекта и уже начаты работы в Ставрополе. В этом году уже откроется Чувашский и Мурманский детские театры после реконструкции. Впервые в истории нашей страны закупаются инструменты и оборудование в детские музыкальные школы и школы искусств по всей страны, включая и национальные инструменты в соответствии с заявками. И вводятся дополнительные музыкальные специальности", - добавил Мединский.

Он подчеркнул, что наращивается поддержка документальных кинопроектов, посвященных национальным традициям и культурам, в результате чего только за последние годы было выпущено 65 докфильмов на эту тему, многие из которых были показаны на телеканалах. Кроме того, по словам министра, уже создано 400 виртуальных концертных залов в регионах, активно реализуется программа "Волонтеры культуры".

"В этом году впервые предусмотрены гранты Минкультуры для творческой самодеятельности, то есть тех коллективов, которые в свободное от работы время бесплатно занимаются любимым делом. Мы определили 20 грантов победителям по два миллиона рублей и пытаемся организовать им гастроли, в том числе и по стране. Для детей - это действительно дело всей жизни", - заключил он.