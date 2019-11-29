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РИА Новости

Мединский рассказал Путину о ходе реализации нацпроекта "Культура"

17:06 29.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал главе государства Владимиру Путину о промежуточных результатах реализации нацпроекта "Культура" в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
По слова Мединского, укрепление культурных традиций, духовных и национальных ценностей лежит в основе нацпроекта "Культура", который призван укрепить национальное единство и увеличить доступность культуры.
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"Прежде всего, особе внимание в нацпроекте "Культура" уделяется селу, развитию домов культуры. Мы хотим, чтобы в возрожденных ДК собирались люди самых разных национальностей, семьи, селяне, земляки, проводили свой досуг и общались, чтобы здесь же возрождались родные традиции, народные промыслы. Мы вживую видим сегодня, насколько появление новых, обновленных ДК на селе влияет на живой интерес к культуре и занятию творчеством. По понятным причинам, в приоритете у нас субъекты Северного Кавказа и Дальнего Востока, где исторически с Советских времен эта тема была недофинансирована", - сказал он.
По словам министра культуры, большое внимание уделяется и библиотекам, которые "уже давно не книгохранилище и не пункты книгообмена", отметив, что с успехом реализуется принцип мобильных библиотек для малых городов и для села. Также он указал, что проводится комплексная реновация 30 самых знаковых для регионов учреждения национальной культуры, проводится реконструкция и капремонт национальных музеев в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
"Сорок детских театров в целом реконструируются в рамках проекта и уже начаты работы в Ставрополе. В этом году уже откроется Чувашский и Мурманский детские театры после реконструкции. Впервые в истории нашей страны закупаются инструменты и оборудование в детские музыкальные школы и школы искусств по всей страны, включая и национальные инструменты в соответствии с заявками. И вводятся дополнительные музыкальные специальности", - добавил Мединский.
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Он подчеркнул, что наращивается поддержка документальных кинопроектов, посвященных национальным традициям и культурам, в результате чего только за последние годы было выпущено 65 докфильмов на эту тему, многие из которых были показаны на телеканалах. Кроме того, по словам министра, уже создано 400 виртуальных концертных залов в регионах, активно реализуется программа "Волонтеры культуры".
"В этом году впервые предусмотрены гранты Минкультуры для творческой самодеятельности, то есть тех коллективов, которые в свободное от работы время бесплатно занимаются любимым делом. Мы определили 20 грантов победителям по два миллиона рублей и пытаемся организовать им гастроли, в том числе и по стране. Для детей - это действительно дело всей жизни", - заключил он.
Нацпроект "Культура", который реализуется с 1 января 2019 до 31 декабря 2024 года, направлен на то, чтобы обеспечить доступ российским гражданам и иностранным гостям к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. В частности, планируется провести реконструкцию, реставрацию и переоснащение культурных объектов по всей стране, создание виртуальных концертных залов, переоснащение библиотек и кинозалов, реконструкцию и капитальный ремонт 40 детских театров.
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КультураНовости культурыМинистерство культуры РФВладимир МединскийВладимир ПутинОбщество
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