В ЛНР прокомментировали слова Авакова о выборах в Донбассе

"Именно в том законе, который вчера продлила Рада (украинский парламент - ред.) "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" эта самая Народная милиция есть, так же, как и в минских соглашениях", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя заявление Авакова.