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В ЛНР прокомментировали слова Авакова о выборах в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР прокомментировали слова Авакова о выборах в Донбассе

13:38 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоДипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник указал министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, где в украинском законодательстве упоминаются Народные милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые он требует распустить.
Ранее Аваков заявил, что выборы в Донбассе, о которых идет речь в минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска Народных милиций ДНР и ЛНР. Он утверждает, что Народная милиция "не существует ни в каком (украинском - ред.) законодательном поле, и нужно этот вопрос как-то решать".
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"Именно в том законе, который вчера продлила Рада (украинский парламент - ред.) "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" эта самая Народная милиция есть, так же, как и в минских соглашениях", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя заявление Авакова.
Мирошник в подтверждение своих слов процитировал статью 9 указанного закона, в которой есть упоминание о Народной милиции.
"В отдельных районах Донецкой и Луганской областей решением городских, поселковых, сельских советов создаются отряды Народной милиции. Отряды Народной милиции формируются на добровольной основе из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - написал он.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
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Родион МирошникДонбассАрсен АваковУкраинаВ мире
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